Distribuisci LibreNMS con installazione in un clic.
Sistema di monitoraggio della rete guidato dalla community, con rilevamento automatico e profondo supporto SNMP per migliaia di modelli di dispositivi.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con LibreNMS
LibreNMS Ã¨ un sistema di monitoraggio di rete completo e con licenza GPL che rileva automaticamente l'intera infrastruttura tramite SNMP, CDP, LLDP, OSPF, BGP e ARP. Supporta migliaia di modelli di dispositivi di Cisco, Juniper, MikroTik, Arista, HPE, Fortinet e molti altri, pronti all'uso, offrendoti grafici del traffico per porta, avvisi e mappatura della topologia senza costi di licenza per dispositivo.
L'auto-hosting di LibreNMS sul tuo VPS mantiene la telemetria sensibile dell'infrastruttura sull'hardware che controlli, senza alcun ingombro di agenti sui dispositivi monitorati. Questa implementazione raggruppa LibreNMS con MariaDB, Redis e un container dispatcher poller dedicato in modo che il polling e gli avvisi continuino a funzionare in modo affidabile insieme all'interfaccia utente web.
FunzionalitÃ principali di LibreNMS
Rilevamento automatico SNMP
Scopri automaticamente i dispositivi e le loro interfacce tramite SNMP, CDP, LLDP, OSPF, BGP e ARP senza lavoro di inventario manuale.
Ampio supporto per dispositivi
Fornito con supporto per migliaia di modelli di dispositivi di rete, server e IoT di Cisco, Juniper, MikroTik, HPE, Fortinet e molti altri.
Avvisi e notifiche
Definisci regole con avvisi basati su template e consegnali tramite email, Slack, Discord, Microsoft Teams, PagerDuty, webhook e oltre 80 trasporti.
Fatturazione e larghezza di banda
Traccia il traffico per porta con report di fatturazione al 95Â° percentile per circuiti e interfacce cliente, ideale per ISP e fornitori di servizi gestiti.
API e integrazioni
API REST completa piÃ¹ integrazioni di prima classe con Grafana, Oxidized, NetBox, Rancid, smokeping e mappe basate su OpenStreetMap.
Polling distribuito
Il servizio Dispatcher distribuisce il polling su piÃ¹ container worker, mantenendo le grandi reti reattive senza intervalli persi.
PerchÃ© eseguire LibreNMS su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Avvia con un click
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .