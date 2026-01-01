Distribuisci SickGear con 1 click.
Server di automazione stabile per serie TV â€” il fork di Sick-Beard di lunga data e completamente funzionale per configurazioni PVR auto-ospitate.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con SickGear
SickGear Ã¨ il fork piÃ¹ stabile e completo di funzionalitÃ , mantenuto dalla community, del progetto originale Sick-Beard â€” un server di automazione per serie TV auto-ospitato che tiene traccia delle serie che segui, monitora gli indicizzatori Usenet e i tracker torrent per nuovi episodi e consegna le release corrispondenti al tuo downloader per l'importazione automatica nella libreria. Ãˆ stato continuamente sviluppato dal 2014 con un focus sull'affidabilitÃ , un'ampia copertura degli indicizzatori e un'interfaccia web raffinata ispirata al design originale di Sick-Beard.
L'auto-hosting di SickGear su un VPS mantiene la tua automazione TV in funzione 24 ore su 24, 7 giorni su 7, cosÃ¬ gli episodi appaiono nella tua libreria minuti dopo il rilascio. Si abbina naturalmente con Plex, Jellyfin, Emby e l'ecosistema multimediale piÃ¹ ampio di Servarr, e funziona con praticamente ogni indicizzatore Newznab e Torznab.
FunzionalitÃ principali di SickGear
Mostra tracciamento con profili di qualitÃ
Le preferenze per spettacolo relative a qualitÃ , risoluzione, lingua e codec fanno sÃ¬ che ogni titolo venga recuperato esattamente nel formato che desideri.
Ampio supporto per indicizzatori
La compatibilitÃ con Newznab e Torznab, oltre ai plugin diretti per molti tracker privati, copre praticamente ogni indicizzatore Usenet e torrent.
Integrazione nativa del downloader
I plugin integrati per NZBGet, SABnzbd, Transmission, qBittorrent, Deluge e rTorrent permettono a SickGear di orchestrare l'intera pipeline di download.
Ricerca sottotitoli
L'integrazione di OpenSubtitles, Addic7ed e Podnapisi recupera i sottotitoli corrispondenti nelle tue lingue preferite subito dopo ogni download.
Supporto per anime e formati speciali
L'integrazione AniDB incorporata gestisce le convenzioni di denominazione specifiche per gli anime e la numerazione assoluta degli episodi senza la necessitÃ di soluzioni manuali.
PerchÃ© eseguire SickGear su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e non potrei essere piÃ¹ colpito. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .