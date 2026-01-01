SickGear Ã¨ il fork piÃ¹ stabile e completo di funzionalitÃ , mantenuto dalla community, del progetto originale Sick-Beard â€” un server di automazione per serie TV auto-ospitato che tiene traccia delle serie che segui, monitora gli indicizzatori Usenet e i tracker torrent per nuovi episodi e consegna le release corrispondenti al tuo downloader per l'importazione automatica nella libreria. Ãˆ stato continuamente sviluppato dal 2014 con un focus sull'affidabilitÃ , un'ampia copertura degli indicizzatori e un'interfaccia web raffinata ispirata al design originale di Sick-Beard.

L'auto-hosting di SickGear su un VPS mantiene la tua automazione TV in funzione 24 ore su 24, 7 giorni su 7, cosÃ¬ gli episodi appaiono nella tua libreria minuti dopo il rilascio. Si abbina naturalmente con Plex, Jellyfin, Emby e l'ecosistema multimediale piÃ¹ ampio di Servarr, e funziona con praticamente ogni indicizzatore Newznab e Torznab.