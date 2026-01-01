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Server di automazione stabile per serie TV â€” il fork di Sick-Beard di lunga data e completamente funzionale per configurazioni PVR auto-ospitate.

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VelocitÃ  di rete di 1 Gbps
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Dominio gratuito per 1 anno
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Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.

Cosa puoi costruire con SickGear

SickGear Ã¨ il fork piÃ¹ stabile e completo di funzionalitÃ , mantenuto dalla community, del progetto originale Sick-Beard â€” un server di automazione per serie TV auto-ospitato che tiene traccia delle serie che segui, monitora gli indicizzatori Usenet e i tracker torrent per nuovi episodi e consegna le release corrispondenti al tuo downloader per l'importazione automatica nella libreria. Ãˆ stato continuamente sviluppato dal 2014 con un focus sull'affidabilitÃ , un'ampia copertura degli indicizzatori e un'interfaccia web raffinata ispirata al design originale di Sick-Beard.

L'auto-hosting di SickGear su un VPS mantiene la tua automazione TV in funzione 24 ore su 24, 7 giorni su 7, cosÃ¬ gli episodi appaiono nella tua libreria minuti dopo il rilascio. Si abbina naturalmente con Plex, Jellyfin, Emby e l'ecosistema multimediale piÃ¹ ampio di Servarr, e funziona con praticamente ogni indicizzatore Newznab e Torznab.

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Cosa puoi costruire con {name}

FunzionalitÃ  principali di SickGear

Mostra tracciamento con profili di qualitÃ 

Le preferenze per spettacolo relative a qualitÃ , risoluzione, lingua e codec fanno sÃ¬ che ogni titolo venga recuperato esattamente nel formato che desideri.

Ampio supporto per indicizzatori

La compatibilitÃ  con Newznab e Torznab, oltre ai plugin diretti per molti tracker privati, copre praticamente ogni indicizzatore Usenet e torrent.

Integrazione nativa del downloader

I plugin integrati per NZBGet, SABnzbd, Transmission, qBittorrent, Deluge e rTorrent permettono a SickGear di orchestrare l'intera pipeline di download.

Ricerca sottotitoli

L'integrazione di OpenSubtitles, Addic7ed e Podnapisi recupera i sottotitoli corrispondenti nelle tue lingue preferite subito dopo ogni download.

Supporto per anime e formati speciali

L'integrazione AniDB incorporata gestisce le convenzioni di denominazione specifiche per gli anime e la numerazione assoluta degli episodi senza la necessitÃ  di soluzioni manuali.

PerchÃ© eseguire SickGear su Hostinger

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Gad Iradufasha
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Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.

Maxim Shishkin
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Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€

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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e non potrei essere piÃ¹ colpito. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.

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Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.

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Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.

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L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .

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