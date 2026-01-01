Distribuisci Formbricks con un clic.
Piattaforma open-source per la creazione di sondaggi mirati attraverso canali in-app, link, sito web ed email.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di più
Cosa puoi costruire con Formbricks
Formbricks è una piattaforma open-source per la gestione dell'esperienza, costruita come alternativa self-hostable a Qualtrics e SurveyMonkey. I team di prodotto e marketing la usano per creare sondaggi che raggiungono gli utenti esattamente dove si trovano — all'interno delle applicazioni web tramite JavaScript SDK, su pagine con link autonomi, incorporati nei siti web o consegnati tramite campagne email. Tutte le risposte confluiscono in una dashboard unificata con segmentazione e filtraggio integrati.
L'auto-hosting di Formbricks sul tuo VPS ti dà la piena proprietà di ogni risposta al sondaggio e segmento di pubblico senza che i dati lascino la tua infrastruttura. Il primo utente che si registra dopo il deployment diventa l'amministratore, senza credenziali predefinite da distribuire. PostgreSQL e Valkey sono preconfigurati e pronti all'uso dal primo avvio.
Funzionalità principali di Formbricks
Distribuzione multicanale
Raggiungi i rispondenti in-app tramite SDK JavaScript, su pagine con link condivisibili, integrato nei siti web o tramite email — tutto gestito da un'unica dashboard.
Targeting del pubblico SDK
Mostra sondaggi a segmenti di utenti specifici in base ad attributi, eventi personalizzati o azioni passate tracciate tramite l'SDK di Formbricks.
Editor di logica a ramificazione
Crea sondaggi a più passaggi con logica condizionale, regole di salto e diversi tipi di input tramite un editor visuale senza codice.
Instradamento automatico delle risposte
Inoltra automaticamente le risposte a Slack, Notion, Google Sheets, Airtable, Zapier o n8n non appena arrivano gli invii.
Analisi degli invii
Visualizza i tassi di completamento, i riepiloghi delle risposte e le singole consegne direttamente nella dashboard senza esportare i dati.
Sondaggi multi lingua
Distribuisci sondaggi in più lingue contemporaneamente da un'unica configurazione di sondaggio per raggiungere un pubblico globale.
Perché eseguire Formbricks su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime è sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si è dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
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Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
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