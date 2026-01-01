Formbricks è una piattaforma open-source per la gestione dell'esperienza, costruita come alternativa self-hostable a Qualtrics e SurveyMonkey. I team di prodotto e marketing la usano per creare sondaggi che raggiungono gli utenti esattamente dove si trovano — all'interno delle applicazioni web tramite JavaScript SDK, su pagine con link autonomi, incorporati nei siti web o consegnati tramite campagne email. Tutte le risposte confluiscono in una dashboard unificata con segmentazione e filtraggio integrati.

L'auto-hosting di Formbricks sul tuo VPS ti dà la piena proprietà di ogni risposta al sondaggio e segmento di pubblico senza che i dati lascino la tua infrastruttura. Il primo utente che si registra dopo il deployment diventa l'amministratore, senza credenziali predefinite da distribuire. PostgreSQL e Valkey sono preconfigurati e pronti all'uso dal primo avvio.