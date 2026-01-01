Distribuisci GoWA con installazione in un click.
API REST di WhatsApp leggera e interfaccia web realizzata con Go per l'automazione della messaggistica multi-dispositivo.
Scegli un piano VPS per GoWA
Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con GoWA
GoWA (Go WhatsApp Web Multi-Device) Ã¨ un server API REST open-source che si connette a WhatsApp tramite il protocollo multi-dispositivo. Fornisce una UI web pulita per la gestione delle sessioni WhatsApp e una API REST completa per l'invio di messaggi, la gestione dei contatti e la gestione dei webhook â€” tutto dal tuo server.
L'auto-hosting di GoWA sul tuo VPS assicura che i dati della tua sessione WhatsApp rimangano privati, la tua API non abbia limiti di velocitÃ da fornitori terzi, e tu mantenga il pieno controllo sull'instradamento dei messaggi e sulle integrazioni dei webhook.
FunzionalitÃ principali di GoWA
REST API
API HTTP completa per l'invio di messaggi di testo, immagini, documenti e posizione in modo programmatico da qualsiasi linguaggio o strumento.
Supporto multi-dispositivo
Collega piÃ¹ account WhatsApp a una singola istanza server senza la necessitÃ di connessioni telefoniche separate.
Interfaccia web
UI web integrata per la scansione di codici QR, la gestione delle sessioni e il test delle chiamate API senza scrivere codice.
Integrazione Webhook
Inoltra i messaggi in arrivo ai tuoi endpoint per l'automazione dei chatbot, l'integrazione CRM o i flussi di lavoro di notifica.
Autenticazione Basic
Proteggi l'API e l'interfaccia utente web con credenziali nome utente/password per prevenire accessi non autorizzati.
PerchÃ© eseguire GoWA su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .