Distribuisci Cerbos con 1 click.
Servizio di autorizzazione open source, agnostico al linguaggio, per scrivere politiche di controllo degli accessi sensibili al contesto come codice.
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Cosa puoi costruire con Cerbos
Cerbos è un punto di decisione delle policy ospitato autonomamente che disaccoppia la logica di autorizzazione dal codice della tua applicazione. Invece di disperdere i controlli di permesso tra i servizi, definisci le policy di risorse e principali come file YAML con controllo di versione, e Cerbos risponde alle domande di autorizzazione tramite un'API REST e gRPC con tempi di risposta inferiori al millisecondo.
Ospitare autonomamente Cerbos sul tuo VPS mantiene ogni decisione di autorizzazione e log di audit interamente all'interno della tua infrastruttura — nessun servizio di terze parti vede quali utenti stanno accedendo a quali risorse. Le policy vivono accanto al tuo codice, si integrano con qualsiasi linguaggio tramite client SDK generati, e possono essere ricaricate a runtime senza riavviare i tuoi servizi.
Funzionalità principali di Cerbos
Politica come codice
Definisci le regole di accesso in file YAML con controllo di versione, con cronologia Git completa, revisione del codice e validazione CI/CD, invece di tabelle di database nascoste all'interno della tua app.
Agnostico al linguaggio
Chiama Cerbos tramite REST o gRPC da qualsiasi linguaggio con client SDK ufficiali per Go, Java, Node.js, Python, .NET, PHP, Ruby e Rust.
Decisioni sensibili al contesto
Valuta i permessi rispetto agli attributi dell'utente, della risorsa e dell'ambiente — incluse le rivendicazioni JWT — per esprimere regole granulari oltre le assegnazioni di ruolo statiche.
Latenza inferiore al millisecondo
Le policy vengono compilate in un motore decisionale in-memory, quindi i controlli vengono eseguiti in ben meno di un millisecondo e scalano orizzontalmente senza un accesso al database.
Log di audit integrato
Ogni decisione di autorizzazione può essere registrata con il contesto completo di richiesta e risposta per la reportistica di conformità e il debug delle policy a posteriori.
Perché eseguire Cerbos su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
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