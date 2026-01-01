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Dominio gratuito per 1 anno
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Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.

Cosa puoi costruire con Cerbos

Cerbos è un punto di decisione delle policy ospitato autonomamente che disaccoppia la logica di autorizzazione dal codice della tua applicazione. Invece di disperdere i controlli di permesso tra i servizi, definisci le policy di risorse e principali come file YAML con controllo di versione, e Cerbos risponde alle domande di autorizzazione tramite un'API REST e gRPC con tempi di risposta inferiori al millisecondo.

Ospitare autonomamente Cerbos sul tuo VPS mantiene ogni decisione di autorizzazione e log di audit interamente all'interno della tua infrastruttura — nessun servizio di terze parti vede quali utenti stanno accedendo a quali risorse. Le policy vivono accanto al tuo codice, si integrano con qualsiasi linguaggio tramite client SDK generati, e possono essere ricaricate a runtime senza riavviare i tuoi servizi.

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Cosa puoi costruire con {name}

Funzionalità principali di Cerbos

Politica come codice

Definisci le regole di accesso in file YAML con controllo di versione, con cronologia Git completa, revisione del codice e validazione CI/CD, invece di tabelle di database nascoste all'interno della tua app.

Agnostico al linguaggio

Chiama Cerbos tramite REST o gRPC da qualsiasi linguaggio con client SDK ufficiali per Go, Java, Node.js, Python, .NET, PHP, Ruby e Rust.

Decisioni sensibili al contesto

Valuta i permessi rispetto agli attributi dell'utente, della risorsa e dell'ambiente — incluse le rivendicazioni JWT — per esprimere regole granulari oltre le assegnazioni di ruolo statiche.

Latenza inferiore al millisecondo

Le policy vengono compilate in un motore decisionale in-memory, quindi i controlli vengono eseguiti in ben meno di un millisecondo e scalano orizzontalmente senza un accesso al database.

Log di audit integrato

Ogni decisione di autorizzazione può essere registrata con il contesto completo di richiesta e risposta per la reportistica di conformità e il debug delle policy a posteriori.

Perché eseguire Cerbos su Hostinger

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Gad Iradufasha
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Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime è sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si è dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.

Maxim Shishkin
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Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS è semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate così! 🚀

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Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.

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Il VPS di Hostinger è assolutamente eccezionale. Funziona sempre. È sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.

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L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non è costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualità.

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