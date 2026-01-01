Cerbos è un punto di decisione delle policy ospitato autonomamente che disaccoppia la logica di autorizzazione dal codice della tua applicazione. Invece di disperdere i controlli di permesso tra i servizi, definisci le policy di risorse e principali come file YAML con controllo di versione, e Cerbos risponde alle domande di autorizzazione tramite un'API REST e gRPC con tempi di risposta inferiori al millisecondo.

Ospitare autonomamente Cerbos sul tuo VPS mantiene ogni decisione di autorizzazione e log di audit interamente all'interno della tua infrastruttura — nessun servizio di terze parti vede quali utenti stanno accedendo a quali risorse. Le policy vivono accanto al tuo codice, si integrano con qualsiasi linguaggio tramite client SDK generati, e possono essere ricaricate a runtime senza riavviare i tuoi servizi.