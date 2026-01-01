Distribuisci MeTube con un click.
Interfaccia web auto-ospitata per scaricare video da YouTube e oltre 1.000 altri siti tramite yt-dlp.
Scegli un piano VPS per MeTube
Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con MeTube
MeTube Ã¨ un'interfaccia basata su browser per yt-dlp che ti permette di scaricare video da YouTube e oltre 1.000 altre piattaforme da qualsiasi dispositivo senza installare software. Supporta la selezione della qualitÃ fino a 4K, l'estrazione di solo audio in MP3, il download di playlist e canali e una coda di download in tempo reale con tracciamento dei progressi â€” tutto da un'interfaccia pulita e ottimizzata per dispositivi mobili.
L'auto-hosting di MeTube sul tuo VPS significa che i download avvengono a velocitÃ di datacenter, i file vengono archiviati lato server per un recupero successivo e il servizio continua a funzionare anche quando le piattaforme cambiano â€” indipendentemente dalle estensioni del browser che si rompono o dagli strumenti di download commerciali che impongono limiti di qualitÃ e richiedono account.
FunzionalitÃ principali di MeTube
Oltre 1.000 siti supportati
Scarica da YouTube, Vimeo, Twitch, SoundCloud e oltre mille altre piattaforme video e audio.
QualitÃ fino a 4K
Seleziona la risoluzione e il formato esatti di cui hai bisogno, inclusa l'estrazione solo audio in MP3 o altri formati.
Download playlist
Metti in coda un'intera playlist o un canale per il download in blocco e lascia che il server lo elabori in background.
Accesso basato su browser
Nessun software client necessario â€” gestisci i download da qualsiasi telefono, tablet o computer con un browser web.
VelocitÃ di download del datacenter
I download vengono eseguiti sul tuo VPS alla massima larghezza di banda del server, liberando il tuo dispositivo locale e la connessione internet.
PerchÃ© eseguire MeTube su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Avvia con un click
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .