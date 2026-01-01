Distribuisci Bionic GPT con installazione a un click.
Alternativa a ChatGPT auto-ospitata in locale con chat di team, assistenti basati su RAG e controllo degli accessi basato sui ruoli per le aziende.
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Cosa puoi costruire con Bionic GPT
Bionic GPT è un sostituto on-premise open-source per ChatGPT, progettato per le organizzazioni che necessitano di AI generativa mantenendo i dati strettamente confidenziali. Costruito attorno a un core Rust ad alte prestazioni, abbina un'interfaccia familiare in stile ChatGPT con funzionalità aziendali come spazi di lavoro per team, controllo degli accessi basato sui ruoli, tracce di audit e pipeline RAG (Retrieval-Augmented Generation) agentiche per qualsiasi formato di documento.
L'auto-hosting di Bionic GPT sul tuo VPS mantiene prompt, cronologia chat, embeddings e documenti caricati all'interno dell'infrastruttura che controlli, senza costi per utente o condivisione di dati con terze parti. La piattaforma si connette a qualsiasi modello compatibile con OpenAI — istanze Ollama locali o provider remoti — e include PostgreSQL con pgvector per la ricerca semantica più un motore RAG dedicato per l'ingestione di documenti e la generazione di embeddings.
Funzionalità principali di Bionic GPT
Esperienza di chat familiare
Un'interfaccia raffinata in stile ChatGPT con cronologia chat e tematizzazione completa consente ai team di adottare lo strumento senza riqualificazione, mentre un'interfaccia utente Rust veloce mantiene le interazioni rapide.
Assistenti RAG agentici
Crea assistenti basati sui tuoi documenti — PDF, HTML, CSV, PPTX e altro ancora — con chunking senza codice, embedding e prompt di sistema configurati tramite l'interfaccia utente web.
Squadre e RBAC
Organizza gli utenti in spazi di lavoro di team isolati, gestisci l'accesso alle funzionalità tramite ruoli dal tuo SSO e applica limiti di utilizzo dei token per ruolo per condividere equamente la capacità del modello.
Porta qualsiasi LLM
Connettiti ai modelli locali tramite Ollama o fornitori remoti utilizzando API compatibili con OpenAI, e consenti agli utenti di passare da un modello all'altro senza abbandonare la conversazione.
Privacy per design
Documenti, embedding e cronologia chat rimangono all'interno del tuo VPS, con la sicurezza a livello di riga di Postgres e container minimali creati da zero che forniscono una difesa in profondità.
Perché eseguire Bionic GPT su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
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Hosting VPS Docker affidabile
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Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
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