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Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.

Cosa puoi costruire con Bionic GPT

Bionic GPT è un sostituto on-premise open-source per ChatGPT, progettato per le organizzazioni che necessitano di AI generativa mantenendo i dati strettamente confidenziali. Costruito attorno a un core Rust ad alte prestazioni, abbina un'interfaccia familiare in stile ChatGPT con funzionalità aziendali come spazi di lavoro per team, controllo degli accessi basato sui ruoli, tracce di audit e pipeline RAG (Retrieval-Augmented Generation) agentiche per qualsiasi formato di documento.

L'auto-hosting di Bionic GPT sul tuo VPS mantiene prompt, cronologia chat, embeddings e documenti caricati all'interno dell'infrastruttura che controlli, senza costi per utente o condivisione di dati con terze parti. La piattaforma si connette a qualsiasi modello compatibile con OpenAI — istanze Ollama locali o provider remoti — e include PostgreSQL con pgvector per la ricerca semantica più un motore RAG dedicato per l'ingestione di documenti e la generazione di embeddings.

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Cosa puoi costruire con {name}

Funzionalità principali di Bionic GPT

Esperienza di chat familiare

Un'interfaccia raffinata in stile ChatGPT con cronologia chat e tematizzazione completa consente ai team di adottare lo strumento senza riqualificazione, mentre un'interfaccia utente Rust veloce mantiene le interazioni rapide.

Assistenti RAG agentici

Crea assistenti basati sui tuoi documenti — PDF, HTML, CSV, PPTX e altro ancora — con chunking senza codice, embedding e prompt di sistema configurati tramite l'interfaccia utente web.

Squadre e RBAC

Organizza gli utenti in spazi di lavoro di team isolati, gestisci l'accesso alle funzionalità tramite ruoli dal tuo SSO e applica limiti di utilizzo dei token per ruolo per condividere equamente la capacità del modello.

Porta qualsiasi LLM

Connettiti ai modelli locali tramite Ollama o fornitori remoti utilizzando API compatibili con OpenAI, e consenti agli utenti di passare da un modello all'altro senza abbandonare la conversazione.

Privacy per design

Documenti, embedding e cronologia chat rimangono all'interno del tuo VPS, con la sicurezza a livello di riga di Postgres e container minimali creati da zero che forniscono una difesa in profondità.

Perché eseguire Bionic GPT su Hostinger

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Maxim Shishkin
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.

Sylvain
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Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.

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