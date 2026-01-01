Fino al 69% di sconto per QloApps

Distribuisci QloApps con installazione in un click.

Sistema di gestione e prenotazione alberghiera open source con un sistema di gestione della proprietà, motore di prenotazione e sito web dell'hotel.

Avvia subito la tua applicazione
Backup settimanali automatici gratuiti
VPS gestito dall'AI
5,49/mese
Scegli il piano
Soddisfatti o rimborsati in 30 giorni
Distribuisci QloApps con installazione in un click.

Scegli un piano VPS per QloApps

69% di sconto
KVM 1
17,99
5,49/mese
Scegli il piano
Si rinnova a 11,99 €/mese per 2 anni. Puoi annullare in qualsiasi momento.
1 vCPU Core
4GB di RAM
50 GB spazio su disco NVMe
4TB largezza di banda
Popolare
65% di sconto
KVM 2
21,99
7,79/mese
Scegli il piano
Si rinnova a 14,99 €/mese per 2 anni. Puoi annullare in qualsiasi momento.
2 vCPU Core
8GB di RAM
100 GB spazio su disco NVMe
8TB largezza di banda
69% di sconto
KVM 4
35,99
10,99/mese
Scegli il piano
Si rinnova a 27,99 €/mese per 2 anni. Puoi annullare in qualsiasi momento.
4 vCPU Core
16GB di RAM
200 GB spazio su disco NVMe
16TB largezza di banda
66% di sconto
KVM 8
64,99
21,99/mese
Scegli il piano
Si rinnova a 49,99 €/mese per 2 anni. Puoi annullare in qualsiasi momento.
8 vCPU Core
32GB di RAM
400 GB spazio su disco NVMe
32TB largezza di banda
69% di sconto
KVM 1
17,99
5,49/mese
Scegli il piano
Si rinnova a 11,99 €/mese per 2 anni. Puoi annullare in qualsiasi momento.
1 vCPU Core
4GB di RAM
50 GB spazio su disco NVMe
4TB largezza di banda
Popolare
65% di sconto
KVM 2
21,99
7,79/mese
Scegli il piano
Si rinnova a 14,99 €/mese per 2 anni. Puoi annullare in qualsiasi momento.
2 vCPU Core
8GB di RAM
100 GB spazio su disco NVMe
8TB largezza di banda
69% di sconto
KVM 4
35,99
10,99/mese
Scegli il piano
Si rinnova a 27,99 €/mese per 2 anni. Puoi annullare in qualsiasi momento.
4 vCPU Core
16GB di RAM
200 GB spazio su disco NVMe
16TB largezza di banda
66% di sconto
KVM 8
64,99
21,99/mese
Scegli il piano
Si rinnova a 49,99 €/mese per 2 anni. Puoi annullare in qualsiasi momento.
8 vCPU Core
32GB di RAM
400 GB spazio su disco NVMe
32TB largezza di banda

Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di più

Docker manager
Accesso rapido ai registri dei container
Update con un click
Processori AMD EPYC
Archiviazione SSD NVMe
Velocità di rete di 1 Gbps
API pubblica
Data center in tutto il mondo
Dominio gratuito per 1 anno
Docker manager
Accesso rapido ai registri dei container
Update con un click
Processori AMD EPYC
Archiviazione SSD NVMe
Velocità di rete di 1 Gbps
API pubblica
Data center in tutto il mondo
Dominio gratuito per 1 anno

Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.

Cosa puoi costruire con QloApps

QloApps è una piattaforma di commercio alberghiero gratuita e open-source che combina un Sistema di Gestione Alberghiera, un motore di prenotazione diretta e un sito web dell'hotel per i clienti in un'unica installazione. Gli albergatori possono gestire l'inventario delle camere, le tariffe, le tasse e le prenotazioni da un'unica dashboard, accettando al contempo le prenotazioni direttamente sul proprio sito senza pagare commissioni a portali di terze parti.

L'auto-hosting di QloApps sul tuo VPS ti consente di mantenere il pieno controllo sui dati degli ospiti, sui registri dei pagamenti e sulla cronologia delle prenotazioni, elimina le commissioni per prenotazione comuni con i servizi di prenotazione ospitati e ti permette di personalizzare il flusso di prenotazione, il tema e il back-office per adattarli al modo in cui la tua struttura opera effettivamente.

Inizia
Cosa puoi costruire con {name}

Funzionalità principali di QloApps

Motore di prenotazione diretto

Accetta prenotazioni direttamente sul tuo sito web dell'hotel con disponibilità in tempo reale, piani tariffari e conferme istantanee — nessuna commissione a portali di terze parti.

Gestione immobiliare

Gestisci le camere, le tipologie di camere, i piani tariffari, i prezzi stagionali, le tasse e l'inventario da un unico back office costruito attorno ai reali flussi di lavoro di un hotel.

Supporto multi-hotel

Gestisci diverse proprietà da un'unica installazione con camere, tariffe, permessi del personale per ogni hotel e reportistica consolidata per tutto il gruppo.

Sito web per hotel integrato

Crea un sito web di hotel orientato al cliente con elenchi di camere, galleria, recensioni e pagine di contatto pronto all'uso — nessun CMS separato da mantenere.

Moduli e componenti aggiuntivi

Estendi i flussi di prenotazione con gateway di pagamento, gestori di canali e moduli di marketing dal marketplace QloApps senza modificare il codice principale.

Multi lingua e valuta

Accogli gli ospiti internazionali con supporto nativo multilingue e multivaluta, configurabile per mercato dalla dashboard di amministrazione.

Perché eseguire QloApps su Hostinger

Avvia con un click

Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.

Avvia con un click

Una soluzione di sicurezza affidabile

Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.

Una soluzione di sicurezza affidabile

Gestore Docker integrato

Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.

Gestore Docker integrato

Avvia con un click

Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.

Avvia con un click

Una soluzione di sicurezza affidabile

Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.

Una soluzione di sicurezza affidabile

Gestore Docker integrato

Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.

Gestore Docker integrato

Posizione del server consigliata:

Controllo in corso...

Inizia a livello locale. Cresci a livello globale.

Scegli una posizione del server vicina al tuo pubblico per velocizzare i caricamenti. Disponiamo di data center in Nord America, Europa, Asia e Sud America.
Inizia
Inizia a livello locale. Cresci a livello globale.

Hosting VPS Docker affidabile

Gad Iradufasha
Gad Iradufasha

Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime è sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si è dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS è semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate così! 🚀

Noel
Noel

Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di solidità assoluta.

Omkar
Omkar

Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.

Sylvain
Sylvain

Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.

Herriman
Herriman

Il VPS di Hostinger è assolutamente eccezionale. Funziona sempre. È sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.

Martin K
Martin K

L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non è costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualità.

Soddisfatti o rimborsati in 30 giorni

Provalo senza rischi con la nostra garanzia di rimborso di 30 giorni. Consulta la nostra politica di rimborso per maggiori dettagli.

Inizia

Scopri altre app da distribuire

AureusERP

AureusERP

Piattaforma ERP open source che copre finanza, risorse umane, inventario, vendite e CRM

Seleziona
Bagisto

Bagisto

Piattaforma e-commerce open source basata su Laravel per negozi online

Seleziona
EverShop

EverShop

Piattaforma e-commerce open source moderna su Node.js, React, GraphQL e PostgreSQL

Seleziona
Visualizza tutte le candidature

Abbiamo a cuore la tua privacy

Questo sito web utilizza cookie necessari al corretto funzionamento del sito e per ottenere dati su come interagisci con esso, nonché per scopi di marketing. Accettando, acconsenti a memorizzare i cookie sul tuo dispositivo per il targeting degli annunci, la personalizzazione e l'analisi come descritto nella nostra informativa sui cookie.