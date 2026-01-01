QloApps è una piattaforma di commercio alberghiero gratuita e open-source che combina un Sistema di Gestione Alberghiera, un motore di prenotazione diretta e un sito web dell'hotel per i clienti in un'unica installazione. Gli albergatori possono gestire l'inventario delle camere, le tariffe, le tasse e le prenotazioni da un'unica dashboard, accettando al contempo le prenotazioni direttamente sul proprio sito senza pagare commissioni a portali di terze parti.

L'auto-hosting di QloApps sul tuo VPS ti consente di mantenere il pieno controllo sui dati degli ospiti, sui registri dei pagamenti e sulla cronologia delle prenotazioni, elimina le commissioni per prenotazione comuni con i servizi di prenotazione ospitati e ti permette di personalizzare il flusso di prenotazione, il tema e il back-office per adattarli al modo in cui la tua struttura opera effettivamente.