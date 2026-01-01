Distribuisci QloApps con installazione in un click.
Sistema di gestione e prenotazione alberghiera open source con un sistema di gestione della proprietà, motore di prenotazione e sito web dell'hotel.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di più
Cosa puoi costruire con QloApps
QloApps è una piattaforma di commercio alberghiero gratuita e open-source che combina un Sistema di Gestione Alberghiera, un motore di prenotazione diretta e un sito web dell'hotel per i clienti in un'unica installazione. Gli albergatori possono gestire l'inventario delle camere, le tariffe, le tasse e le prenotazioni da un'unica dashboard, accettando al contempo le prenotazioni direttamente sul proprio sito senza pagare commissioni a portali di terze parti.
L'auto-hosting di QloApps sul tuo VPS ti consente di mantenere il pieno controllo sui dati degli ospiti, sui registri dei pagamenti e sulla cronologia delle prenotazioni, elimina le commissioni per prenotazione comuni con i servizi di prenotazione ospitati e ti permette di personalizzare il flusso di prenotazione, il tema e il back-office per adattarli al modo in cui la tua struttura opera effettivamente.
Funzionalità principali di QloApps
Motore di prenotazione diretto
Accetta prenotazioni direttamente sul tuo sito web dell'hotel con disponibilità in tempo reale, piani tariffari e conferme istantanee — nessuna commissione a portali di terze parti.
Gestione immobiliare
Gestisci le camere, le tipologie di camere, i piani tariffari, i prezzi stagionali, le tasse e l'inventario da un unico back office costruito attorno ai reali flussi di lavoro di un hotel.
Supporto multi-hotel
Gestisci diverse proprietà da un'unica installazione con camere, tariffe, permessi del personale per ogni hotel e reportistica consolidata per tutto il gruppo.
Sito web per hotel integrato
Crea un sito web di hotel orientato al cliente con elenchi di camere, galleria, recensioni e pagine di contatto pronto all'uso — nessun CMS separato da mantenere.
Moduli e componenti aggiuntivi
Estendi i flussi di prenotazione con gateway di pagamento, gestori di canali e moduli di marketing dal marketplace QloApps senza modificare il codice principale.
Multi lingua e valuta
Accogli gli ospiti internazionali con supporto nativo multilingue e multivaluta, configurabile per mercato dalla dashboard di amministrazione.
Perché eseguire QloApps su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime è sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si è dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS è semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate così! 🚀
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di solidità assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger è assolutamente eccezionale. Funziona sempre. È sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non è costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualità.