Distribuisci SeaweedFS con un click.
File system distribuito ad alte prestazioni con compatibilità API S3 per archiviare e servire miliardi di file su larga scala.
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Cosa puoi costruire con SeaweedFS
SeaweedFS è un file system distribuito open source con oltre 24.000 stelle su GitHub, ottimizzato per archiviare e recuperare in modo efficiente un gran numero di file. Con un'API integrata compatibile con S3, funge da sostituto diretto per Amazon S3 in ambienti self-hosted — qualsiasi strumento o SDK creato per S3 funziona con SeaweedFS senza modifiche al codice.
L'hosting self-hosted dello storage oggetti sul tuo VPS elimina i costi per richiesta e per GB dei provider cloud, mantenendo i dati sotto il tuo completo controllo. SeaweedFS gestisce tutto, dalle piccole immagini caricate dagli utenti ai grandi file video e agli archivi di backup, con replica e codifica di cancellazione disponibili per la protezione dei dati.
Funzionalità principali di SeaweedFS
Compatibilità API S3
Qualsiasi applicazione o strumento creato per Amazon S3 si connette a SeaweedFS senza modifiche, consentendo l'integrazione immediata con i flussi di lavoro esistenti.
Gestione efficiente di piccoli file
Il motore di archiviazione ottimizzato gestisce miliardi di piccoli file in modo efficiente — una debolezza comune dei file system tradizionali e dei backend di archiviazione generici.
Replicazione dei dati
La replica automatica tra i server di volume fornisce ridondanza in modo che i dati rimangano disponibili anche se i singoli nodi di archiviazione falliscono.
Erasure Coding
Riduce il sovraccarico di archiviazione rispetto alla replica completa, mantenendo l'integrità dei dati per i livelli di archiviazione warm e cold.
Supporto FUSE Mount
Monta SeaweedFS come un file system nativo sugli host Linux, consentendo alle applicazioni che si aspettano un accesso ai file POSIX standard di leggere e scrivere direttamente.
Perché eseguire SeaweedFS su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
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Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
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