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Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.

Cosa puoi costruire con SeaweedFS

SeaweedFS è un file system distribuito open source con oltre 24.000 stelle su GitHub, ottimizzato per archiviare e recuperare in modo efficiente un gran numero di file. Con un'API integrata compatibile con S3, funge da sostituto diretto per Amazon S3 in ambienti self-hosted — qualsiasi strumento o SDK creato per S3 funziona con SeaweedFS senza modifiche al codice.

L'hosting self-hosted dello storage oggetti sul tuo VPS elimina i costi per richiesta e per GB dei provider cloud, mantenendo i dati sotto il tuo completo controllo. SeaweedFS gestisce tutto, dalle piccole immagini caricate dagli utenti ai grandi file video e agli archivi di backup, con replica e codifica di cancellazione disponibili per la protezione dei dati.

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Cosa puoi costruire con {name}

Funzionalità principali di SeaweedFS

Compatibilità API S3

Qualsiasi applicazione o strumento creato per Amazon S3 si connette a SeaweedFS senza modifiche, consentendo l'integrazione immediata con i flussi di lavoro esistenti.

Gestione efficiente di piccoli file

Il motore di archiviazione ottimizzato gestisce miliardi di piccoli file in modo efficiente — una debolezza comune dei file system tradizionali e dei backend di archiviazione generici.

Replicazione dei dati

La replica automatica tra i server di volume fornisce ridondanza in modo che i dati rimangano disponibili anche se i singoli nodi di archiviazione falliscono.

Erasure Coding

Riduce il sovraccarico di archiviazione rispetto alla replica completa, mantenendo l'integrità dei dati per i livelli di archiviazione warm e cold.

Supporto FUSE Mount

Monta SeaweedFS come un file system nativo sugli host Linux, consentendo alle applicazioni che si aspettano un accesso ai file POSIX standard di leggere e scrivere direttamente.

Perché eseguire SeaweedFS su Hostinger

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