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Dominio gratuito per 1 anno
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Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.

Cosa puoi costruire con docassemble

docassemble Ã¨ una piattaforma gratuita e open-source per la creazione di interviste guidate basate sul web che raccolgono informazioni dagli utenti finali e assemblano documenti personalizzati, contratti e moduli dalle risposte. Gli autori scrivono la logica delle interviste in YAML, i modelli di documenti in Markdown o DOCX ed estendono il comportamento con Python, senza dover creare un'applicazione web personalizzata.

Originariamente progettato per organizzazioni di assistenza legale e studi legali che automatizzano l'acquisizione dei clienti e la redazione di documenti, docassemble ora alimenta sistemi esperti in ambito di conformitÃ , servizi governativi e flussi di lavoro HR. L'auto-hosting su un VPS mantiene le risposte sensibili delle interviste, i documenti generati e i dati dei clienti su un'infrastruttura che controlli tu, senza costi per intervista o per utente.

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Cosa puoi costruire con {name}

FunzionalitÃ  principali di docassemble

Interviste guidate

Costruisci flussi di domande ramificati in YAML che raccolgono l'input dell'utente attraverso moduli web accessibili e ottimizzati per dispositivi mobili con logica condizionale.

Assemblaggio documenti

Genera documenti DOCX, PDF e RTF compilati dalle risposte alle interviste utilizzando modelli Markdown o Word con formattazione automatica.

EstensibilitÃ  Python

Passa al Python completo ogni volta che YAML non Ã¨ sufficiente â€” chiama API esterne, esegui calcoli o integrati con sistemi esistenti.

Firme Elettroniche

Acquisisci firme su touchscreen e incorporale nei documenti generati senza servizi di firma elettronica di terze parti.

Assistenza Multilingue

Crea un'intervista in piÃ¹ lingue con strumenti di traduzione integrati e formattazione di data, numero e valuta sensibile alla localitÃ .

Playground integrato

L'ambiente di sviluppo basato su browser con editor di codice, test in tempo reale e gestione dei pacchetti consente agli autori di iterare senza un IDE separato.

PerchÃ© eseguire docassemble su Hostinger

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Hosting VPS Docker affidabile

Gad Iradufasha
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Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.

Maxim Shishkin
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Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€

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Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ  assoluta.

Omkar
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.

Sylvain
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Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.

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Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.

Martin K
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L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .

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