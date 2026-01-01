Distribuisci docassemble con 1 click.
Sistema esperto open-source per interviste guidate e assemblaggio automatico di documenti basato su Python, YAML e Markdown.
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Cosa puoi costruire con docassemble
docassemble Ã¨ una piattaforma gratuita e open-source per la creazione di interviste guidate basate sul web che raccolgono informazioni dagli utenti finali e assemblano documenti personalizzati, contratti e moduli dalle risposte. Gli autori scrivono la logica delle interviste in YAML, i modelli di documenti in Markdown o DOCX ed estendono il comportamento con Python, senza dover creare un'applicazione web personalizzata.
Originariamente progettato per organizzazioni di assistenza legale e studi legali che automatizzano l'acquisizione dei clienti e la redazione di documenti, docassemble ora alimenta sistemi esperti in ambito di conformitÃ , servizi governativi e flussi di lavoro HR. L'auto-hosting su un VPS mantiene le risposte sensibili delle interviste, i documenti generati e i dati dei clienti su un'infrastruttura che controlli tu, senza costi per intervista o per utente.
FunzionalitÃ principali di docassemble
Interviste guidate
Costruisci flussi di domande ramificati in YAML che raccolgono l'input dell'utente attraverso moduli web accessibili e ottimizzati per dispositivi mobili con logica condizionale.
Assemblaggio documenti
Genera documenti DOCX, PDF e RTF compilati dalle risposte alle interviste utilizzando modelli Markdown o Word con formattazione automatica.
EstensibilitÃ Python
Passa al Python completo ogni volta che YAML non Ã¨ sufficiente â€” chiama API esterne, esegui calcoli o integrati con sistemi esistenti.
Firme Elettroniche
Acquisisci firme su touchscreen e incorporale nei documenti generati senza servizi di firma elettronica di terze parti.
Assistenza Multilingue
Crea un'intervista in piÃ¹ lingue con strumenti di traduzione integrati e formattazione di data, numero e valuta sensibile alla localitÃ .
Playground integrato
L'ambiente di sviluppo basato su browser con editor di codice, test in tempo reale e gestione dei pacchetti consente agli autori di iterare senza un IDE separato.
PerchÃ© eseguire docassemble su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .