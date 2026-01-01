docassemble Ã¨ una piattaforma gratuita e open-source per la creazione di interviste guidate basate sul web che raccolgono informazioni dagli utenti finali e assemblano documenti personalizzati, contratti e moduli dalle risposte. Gli autori scrivono la logica delle interviste in YAML, i modelli di documenti in Markdown o DOCX ed estendono il comportamento con Python, senza dover creare un'applicazione web personalizzata.

Originariamente progettato per organizzazioni di assistenza legale e studi legali che automatizzano l'acquisizione dei clienti e la redazione di documenti, docassemble ora alimenta sistemi esperti in ambito di conformitÃ , servizi governativi e flussi di lavoro HR. L'auto-hosting su un VPS mantiene le risposte sensibili delle interviste, i documenti generati e i dati dei clienti su un'infrastruttura che controlli tu, senza costi per intervista o per utente.