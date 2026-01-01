Distribuisci ServerStatus con installazione in un clic.
Dashboard di monitoraggio multi-server leggero che aggrega metriche in tempo reale da tutti i tuoi server in un'unica visualizzazione.
Scegli un piano VPS per ServerStatus
Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con ServerStatus
ServerStatus Ã¨ un sistema di monitoraggio multi-server open-source che raccoglie metriche di CPU, memoria, disco e rete da un numero qualsiasi di macchine remote e le presenta in un'unica dashboard web in tempo reale. Ogni server monitorato esegue un agente client leggero che riporta al server centrale di ServerStatus, rendendo facile ottenere una visione unificata dell'intera infrastruttura senza dover implementare uno stack di osservabilitÃ pesante.
L'auto-hosting di ServerStatus sul tuo VPS mantiene tutte le metriche dell'infrastruttura private e sotto il tuo controllo. La dashboard web si aggiorna in tempo reale e non richiede alcun database, nessuna pipeline di configurazione complessa e nessuna dipendenza esterna â€” solo un singolo container e un file di configurazione che elenca i tuoi server.
FunzionalitÃ principali di ServerStatus
Aggregazione multi-server
Raccogli e visualizza metriche da un numero illimitato di server remoti in un'unica dashboard centralizzata senza installazioni separate per server.
Dashboard in tempo reale
L'interfaccia utente web con aggiornamento in tempo reale mostra a colpo d'occhio il carico della CPU, l'utilizzo della memoria, lo spazio su disco e il throughput di rete per ogni host monitorato.
Agenti client leggeri
I server remoti eseguono un client Python o shell minimale che riporta metriche su una semplice connessione TCP, con un overhead di risorse quasi nullo.
Allerta Watchdog
Definisci regole di avviso basate su espressioni per CPU, memoria e condizioni di rete e invia notifiche tramite callback webhook configurabili.
Monitoraggio del sito web e SSL
Monitora gli endpoint HTTP/HTTPS e la scadenza dei certificati SSL insieme alle metriche del server nella stessa dashboard.
PerchÃ© eseguire ServerStatus su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e non potrei essere piÃ¹ colpito. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .