Wiki.js Ã¨ una moderna piattaforma wiki self-hosted, costruita su Node.js e supportata da PostgreSQL. Fornisce un editor WYSIWYG visivo insieme al supporto Markdown, ricerca full-text, cronologia delle versioni per ogni pagina e politiche di controllo degli accessi granulari â€” rendendola adatta sia per basi di conoscenza personali che per la documentazione aziendale.

Ospitare Wiki.js su un VPS mantiene la documentazione privata e accessibile senza un abbonamento SaaS. Si integra con LDAP, OAuth, SAML e decine di fornitori di autenticazione esterni, supporta oltre 40 lingue di interfaccia e offre backend di archiviazione basati su moduli, inclusi Git e l'archiviazione di oggetti cloud.