Distribuisci Wiki.js con installazione in un clic.
Moderna piattaforma wiki open-source con editing WYSIWYG, ricerca full-text, controllo versione e supporto multi-autenticazione.
Scegli un piano VPS per Wiki.js
Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Wiki.js
Wiki.js Ã¨ una moderna piattaforma wiki self-hosted, costruita su Node.js e supportata da PostgreSQL. Fornisce un editor WYSIWYG visivo insieme al supporto Markdown, ricerca full-text, cronologia delle versioni per ogni pagina e politiche di controllo degli accessi granulari â€” rendendola adatta sia per basi di conoscenza personali che per la documentazione aziendale.
Ospitare Wiki.js su un VPS mantiene la documentazione privata e accessibile senza un abbonamento SaaS. Si integra con LDAP, OAuth, SAML e decine di fornitori di autenticazione esterni, supporta oltre 40 lingue di interfaccia e offre backend di archiviazione basati su moduli, inclusi Git e l'archiviazione di oggetti cloud.
FunzionalitÃ principali di Wiki.js
Opzioni di modifica avanzate
Scrivi con un editor WYSIWYG visuale, Markdown semplice o un editor AsciiDoc a seconda delle tue preferenze e del tuo livello di abilitÃ .
Ricerca a testo completo
Trova qualsiasi contenuto istantaneamente su tutte le pagine wiki con un'indicizzazione full-text veloce e precisa alimentata dal backend PostgreSQL.
Cronologia delle versioni
Ogni modifica di pagina Ã¨ versionata, permettendoti di confrontare le modifiche nel tempo e ripristinare qualsiasi versione precedente del contenuto.
Controllo accessi
Definisci autorizzazioni di lettura e scrittura granulari per pagina, gruppo o sezione per controllare chi puÃ² visualizzare o modificare ogni parte della wiki.
Integrazione Multi-auth
Connettiti a LDAP, OAuth 2.0, SAML o a decine di provider di accesso social per l'autenticazione utente centralizzata.
PerchÃ© eseguire Wiki.js su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e non potrei essere piÃ¹ colpito. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .