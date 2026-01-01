GIMP (GNU Image Manipulation Program) è un editor di grafica raster gratuito e open-source con un set di funzionalità paragonabile agli strumenti commerciali. Gestisce fotoritocco, correzione del colore, compositing basato su livelli, pittura digitale e progettazione grafica in un'unica applicazione. Questo template esegue GIMP in un desktop accessibile tramite browser via KasmVNC, così il tuo ambiente di editing completo è raggiungibile da qualsiasi dispositivo senza installare nulla localmente.

Ospitare GIMP su un VPS significa che i tuoi pennelli personalizzati, script e file di progetto sono sempre disponibili da qualsiasi macchina. Risorse dedicate di CPU e RAM gestiscono tele di grandi dimensioni e lavori di esportazione in batch che metterebbero sotto sforzo un dispositivo locale con specifiche basse.