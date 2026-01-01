Distribuisci GIMP con installazione in un click.
Editor di immagini open-source professionale accessibile da qualsiasi browser tramite un'interfaccia desktop remoto.
Scegli un piano VPS per GIMP
Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di più
Cosa puoi costruire con GIMP
GIMP (GNU Image Manipulation Program) è un editor di grafica raster gratuito e open-source con un set di funzionalità paragonabile agli strumenti commerciali. Gestisce fotoritocco, correzione del colore, compositing basato su livelli, pittura digitale e progettazione grafica in un'unica applicazione. Questo template esegue GIMP in un desktop accessibile tramite browser via KasmVNC, così il tuo ambiente di editing completo è raggiungibile da qualsiasi dispositivo senza installare nulla localmente.
Ospitare GIMP su un VPS significa che i tuoi pennelli personalizzati, script e file di progetto sono sempre disponibili da qualsiasi macchina. Risorse dedicate di CPU e RAM gestiscono tele di grandi dimensioni e lavori di esportazione in batch che metterebbero sotto sforzo un dispositivo locale con specifiche basse.
Funzionalità principali di GIMP
Accesso basato su browser
Accedi a un workspace GIMP completo da qualsiasi browser moderno tramite KasmVNC — nessuna installazione locale richiesta su nessun dispositivo.
Avanzati strumenti di ritocco
Ritocco fotografico professionale, correzione colore, tone mapping e strumenti di recupero per fotografi e designer.
Composizione di livelli
Modifica basata su livelli con maschere, modalità di fusione e raggruppamento per composizioni di immagini complesse.
Automazione di scripting
Lo scripting Script-Fu e Python-Fu automatizza le attività ripetitive e consente l'elaborazione in batch di grandi set di immagini.
Ampio supporto per i formati
Apri, modifica ed esporta centinaia di formati di file inclusi PSD, TIFF, WebP e RAW senza strumenti di conversione.
Perché eseguire GIMP su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime è sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si è dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS è semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate così! 🚀
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di solidità assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger è assolutamente eccezionale. Funziona sempre. È sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non è costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualità.
Scopri altre app da distribuire
Anki Sync Server Enhanced
Server di sincronizzazione Anki self-hosted con supporto multi-utente, backup e dashboard web