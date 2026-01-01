Distribuisci Tyk Gateway con installazione in un click.
Gateway API open-source per la sicurezza, la gestione e il monitoraggio di API REST, GraphQL e gRPC senza licenze a pagamento o paywall di funzionalitÃ .
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Cosa puoi costruire con Tyk Gateway
Tyk Gateway Ã¨ un gateway API completamente open source che gestisce autenticazione, limitazione della frequenza, quote e trasformazione delle richieste per i tuoi servizi di backend. Concesso in licenza sotto Mozilla Public License 2.0, ogni funzionalitÃ del gateway Ã¨ disponibile senza una chiave di licenza â€” OAuth 2.0, la convalida JWT, il proxying GraphQL e il supporto per i plugin sono tutti inclusi nella build open source.
Redis Ã¨ l'unica dipendenza, fornendo archiviazione di sessione distribuita e contatori di limitazione della frequenza. La configurazione Ã¨ gestita tramite un'API di gestione REST, rendendo Tyk compatibile con i flussi di lavoro infrastructure-as-code e le pipeline CI/CD. L'auto-hosting mantiene tutto il traffico API, le credenziali e i dati di utilizzo all'interno della tua infrastruttura.
FunzionalitÃ principali di Tyk Gateway
Middleware di autenticazione
Proteggi le API con OAuth 2.0, JWT, firme HMAC, Basic Auth, mutual TLS o chiavi API â€” nessun codice di autenticazione personalizzato richiesto.
Limitazione della frequenza e quote
Imponi limiti di frequenza e quote di utilizzo per utente, per applicazione o per policy per prevenire abusi e garantire un accesso equo.
Supporto multi-protocollo
Instrada le API REST, GraphQL, gRPC, TCP e WebSocket attraverso un unico gateway con trasformazione e proxying consapevoli del protocollo.
Richiesta di trasformazione
Riscrivi gli URL, inserisci o rimuovi intestazioni, modifica i corpi delle richieste e delle risposte e converti tra SOAP e GraphQL in linea.
Plugin middleware
Estendi il comportamento del gateway con logica personalizzata scritta in JavaScript, Python, Go o gRPC senza modificare il codebase principale.
PerchÃ© eseguire Tyk Gateway su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e non potrei essere piÃ¹ colpito. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
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