Tyk Gateway Ã¨ un gateway API completamente open source che gestisce autenticazione, limitazione della frequenza, quote e trasformazione delle richieste per i tuoi servizi di backend. Concesso in licenza sotto Mozilla Public License 2.0, ogni funzionalitÃ del gateway Ã¨ disponibile senza una chiave di licenza â€” OAuth 2.0, la convalida JWT, il proxying GraphQL e il supporto per i plugin sono tutti inclusi nella build open source.

Redis Ã¨ l'unica dipendenza, fornendo archiviazione di sessione distribuita e contatori di limitazione della frequenza. La configurazione Ã¨ gestita tramite un'API di gestione REST, rendendo Tyk compatibile con i flussi di lavoro infrastructure-as-code e le pipeline CI/CD. L'auto-hosting mantiene tutto il traffico API, le credenziali e i dati di utilizzo all'interno della tua infrastruttura.