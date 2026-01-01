Mattermost Ã¨ una piattaforma di collaborazione in team auto-ospitata che offre messaggistica simile a Slack, condivisione di file, chiamate vocali e automazione del flusso di lavoro â€” senza rinunciare al controllo dei tuoi dati. Progettata per team tecnici e attenti alla sicurezza, supporta canali con thread, oltre 800 integrazioni, SSO, LDAP e archiviazione per la conformitÃ pronta all'uso.

Ospitare Mattermost sul tuo VPS elimina i costi di abbonamento per utente, mantiene tutti i messaggi e i file all'interno della tua infrastruttura e soddisfa i requisiti di sovranitÃ dei dati comuni negli ambienti governativi, finanziari e sanitari dove gli strumenti solo cloud non sono accettabili.