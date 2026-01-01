Distribuisci Mattermost con installazione in un click.
Piattaforma di messaggistica di gruppo open source con piena proprietÃ dei dati e controlli di sicurezza di livello aziendale.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Mattermost
Mattermost Ã¨ una piattaforma di collaborazione in team auto-ospitata che offre messaggistica simile a Slack, condivisione di file, chiamate vocali e automazione del flusso di lavoro â€” senza rinunciare al controllo dei tuoi dati. Progettata per team tecnici e attenti alla sicurezza, supporta canali con thread, oltre 800 integrazioni, SSO, LDAP e archiviazione per la conformitÃ pronta all'uso.
Ospitare Mattermost sul tuo VPS elimina i costi di abbonamento per utente, mantiene tutti i messaggi e i file all'interno della tua infrastruttura e soddisfa i requisiti di sovranitÃ dei dati comuni negli ambienti governativi, finanziari e sanitari dove gli strumenti solo cloud non sono accettabili.
FunzionalitÃ principali di Mattermost
Messaggistica a discussioni
Conversazioni di squadra organizzate in canali persistenti con ricerca a testo completo su una cronologia messaggi illimitata.
Ricche Integrazioni
Connettiti a oltre 800 strumenti, inclusi GitHub, Jira, Zoom e Jenkins, con webhook, comandi slash e un marketplace di plugin.
Voce e Video
Le chiamate audio e video integrate con condivisione dello schermo permettono di collaborare in un unico posto senza passare a strumenti esterni.
Impresa Sicurezza
SSO, LDAP, permessi basati sui ruoli ed esportazione di conformitÃ soddisfano rigorosi requisiti di sicurezza e normativi.
ProprietÃ completa dei dati
Tutti i messaggi e i file risiedono sul tuo VPS â€” nessun accesso da parte del fornitore, nessuna tariffa per utente e nessun blocco della piattaforma.
PerchÃ© eseguire Mattermost su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .