Distribuisci Mini QR con installazione in un click.
Generatore di codici QR autogestito con colori, stili personalizzati ed esportazione in PNG, SVG o ASCII.
Scegli un piano VPS per Mini QR
Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di più
Cosa puoi costruire con Mini QR
Mini QR è un generatore di codici QR self-hosted, realizzato con Vue 3. Va oltre i codici base in bianco e nero — puoi personalizzare i modelli di punti, gli stili degli angoli, i colori e le cornici, quindi esportare il risultato come PNG, JPG, SVG o testo ASCII. Uno scanner integrato accetta input dalla fotocamera o caricamenti di immagini, e una modalità batch genera più codici da un file CSV in un'unica passata.
L'auto-hosting di Mini QR significa che i tuoi dati QR — URL, vCard, credenziali WiFi o qualsiasi payload personalizzato — non passano mai attraverso un servizio di terze parti. L'app non ha database né account, quindi non c'è nulla da gestire dopo il deployment.
Funzionalità principali di Mini QR
Stile QR personalizzato
Regola i motivi a punti, le forme degli angoli, i colori e gli elementi della cornice per abbinarli a qualsiasi brand o estetica — ben oltre i codici standard in bianco e nero.
Molteplici formati di esportazione
Scarica i codici finiti come testo PNG, JPG, SVG o ASCII/Unicode, mantenendo l'output compatibile con qualsiasi caso d'uso successivo.
Scanner QR integrato
Scansiona i codici QR direttamente nel browser tramite fotocamera o caricando un'immagine — nessuna app o plugin separato richiesto.
Generazione batch CSV
Carica un file CSV per generare più codici QR in un'unica passata, utile per etichette di prodotti, biglietti per eventi o la stampa di biglietti da visita.
Dati template
I moduli di input predefiniti per URL, e-mail, vCard, credenziali WiFi e altri formati comuni rendono la codifica dei dati strutturati rapida e senza errori.
Perché eseguire Mini QR su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime è sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si è dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS è semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate così! 🚀
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di solidità assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger è assolutamente eccezionale. Funziona sempre. È sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non è costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualità.
Scopri altre app da distribuire
Anki Sync Server Enhanced
Server di sincronizzazione Anki self-hosted con supporto multi-utente, backup e dashboard web