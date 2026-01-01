OpenSign Ã¨ un'alternativa completamente open-source a DocuSign e Adobe Sign, creato per le organizzazioni che necessitano di firme elettroniche legalmente vincolanti senza bloccare contratti sensibili all'interno di un SaaS di terze parti. Supporta flussi di lavoro multi-firmatario, template riutilizzabili, firma di persona, rubriche di contatti e firma digitale basata su PKI utilizzando il tuo certificato PFX, il tutto racchiuso in un'interfaccia pulita e drag-and-drop.

L'auto-hosting di OpenSign sul tuo VPS mantiene ogni documento, firma e log di audit su un'infrastruttura che controlli tu. Non ci sono costi per busta, nessun limite di firmatari e nessun rischio che i dati dei contratti lascino il tuo ambiente, rendendolo adatto a team legali, HR e di approvvigionamento con rigorosi requisiti di conformitÃ .