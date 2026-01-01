Distribuisci OpenSign con installazione in un click.
Alternativa open source gratuita a DocuSign per la firma elettronica di documenti legalmente vincolanti sulla tua infrastruttura.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con OpenSign
OpenSign Ã¨ un'alternativa completamente open-source a DocuSign e Adobe Sign, creato per le organizzazioni che necessitano di firme elettroniche legalmente vincolanti senza bloccare contratti sensibili all'interno di un SaaS di terze parti. Supporta flussi di lavoro multi-firmatario, template riutilizzabili, firma di persona, rubriche di contatti e firma digitale basata su PKI utilizzando il tuo certificato PFX, il tutto racchiuso in un'interfaccia pulita e drag-and-drop.
L'auto-hosting di OpenSign sul tuo VPS mantiene ogni documento, firma e log di audit su un'infrastruttura che controlli tu. Non ci sono costi per busta, nessun limite di firmatari e nessun rischio che i dati dei contratti lascino il tuo ambiente, rendendolo adatto a team legali, HR e di approvvigionamento con rigorosi requisiti di conformitÃ .
FunzionalitÃ principali di OpenSign
Firme digitali PKI
Firma i documenti utilizzando un certificato PFX o P12 in modo che ogni firma sia verificabile crittograficamente e a prova di manomissione in qualsiasi lettore PDF.
Template riutilizzabili
Salva i contratti di uso frequente come modelli, con ruoli di firmatario e campi modulo preimpostati, per avviare flussi di lavoro ricorrenti in pochi secondi.
Flussi di lavoro multi-firmatario
Instrada i documenti a piÃ¹ destinatari in ordine sequenziale o parallelo e monitora chi ha visualizzato, firmato o rifiutato in tempo reale.
Traccia di audit e certificato
Ogni azione viene registrata con timestamp e indirizzi IP, producendo il certificato di completamento legalmente difendibile allegato a ogni documento firmato.
Firma di persona
Acquisisci firme su un dispositivo condiviso per processi in presenza come l'onboarding, gli NDA e le liberatorie, senza scambi di email.
REST API e webhooks
Incorpora la firma nelle app esistenti utilizzando l'API REST documentata e attiva i sistemi a valle con webhook di completamento.
PerchÃ© eseguire OpenSign su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .