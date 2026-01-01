Distribuisci REDAXO con 1 click.
Flessibile CMS PHP open-source che offre agli sviluppatori il pieno controllo sul codice di output del sito web, sia per siti semplici che per portali complessi.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con REDAXO
REDAXO Ã¨ un sistema di gestione dei contenuti PHP open-source sviluppato dal 2004 che offre agli sviluppatori il pieno controllo dell'output del sito web. A differenza dei CMS predefiniti che impongono una struttura HTML fissa, REDAXO ti permette di creare moduli personalizzati che definiscono esattamente come il contenuto viene inserito e renderizzato â€” dalle landing page minimali ai grandi portali multilingue.
L'auto-hosting di REDAXO sul tuo VPS significa che possiedi i tuoi contenuti, dati e personalizzazioni senza costi di piattaforma o restrizioni del fornitore. Questo template abbina REDAXO a MariaDB 10.11 e installa automaticamente il CMS al primo avvio, cosÃ¬ puoi accedere al pannello di amministrazione e iniziare subito a costruire.
FunzionalitÃ principali di REDAXO
Moduli di contenuto personalizzati
Crea moduli di contenuto riutilizzabili che controllano esattamente come gli editor inseriscono i dati e come tali dati vengono renderizzati in HTML â€” nessun blocco del framework.
Controllo completo dell'output
REDAXO non impone vincoli strutturali al tuo markup, permettendo agli sviluppatori di produrre HTML pulito e semantico, adattato a ogni progetto.
Supporto multilingua
Gestisci i contenuti in piÃ¹ lingue con il supporto clang integrato, rendendo REDAXO una soluzione naturale per siti web internazionali e regionali.
Ecosistema addon
Estendi REDAXO attraverso un ricco ecosistema di addon della community che coprono la gestione dei media, la SEO, i moduli, l'autenticazione e altro ancora.
Sistema di template flessibile
Definisci modelli di pagina e layout riutilizzabili in PHP, dando agli sviluppatori front-end la libertÃ di strutturare i progetti come meglio credono.
PerchÃ© eseguire REDAXO su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .