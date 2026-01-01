Distribuisci BroadcastChannel con installazione in un click.
Trasforma qualsiasi canale Telegram pubblico in un microblog ottimizzato per la SEO con zero JavaScript lato client e feed RSS automatici.
Scegli un piano VPS per BroadcastChannel
Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di più
Cosa puoi costruire con BroadcastChannel
BroadcastChannel è una piattaforma open-source basata su Astro che converte i canali Telegram pubblici in microblog completi. Invece di mantenere un CMS tradizionale, scrivi post su Telegram e BroadcastChannel genera un sito web veloce e ottimizzato per la SEO che il tuo pubblico può sfogliare. Ogni messaggio diventa una pagina con metadati appropriati, una sitemap e doppi feed RSS in formato XML e JSON per i lettori di feed e gli aggregatori di contenuti.
L'auto-hosting sul tuo VPS ti offre un dominio personalizzato e il pieno controllo sui tuoi contenuti pubblicati, senza dipendere da Vercel, Cloudflare Pages o qualsiasi altra piattaforma di hosting di terze parti. Il sito risultante invia zero JavaScript al browser — veloce su qualsiasi connessione e altamente amichevole per i crawler dei motori di ricerca.
Funzionalità principali di BroadcastChannel
Telegram come CMS
Scrivi post su Telegram come al solito — BroadcastChannel li recupera e li pubblica automaticamente sul tuo sito senza passaggi aggiuntivi.
Zero Client JavaScript
Le pagine sono completamente renderizzate lato server senza JavaScript inviato al browser, producendo tempi di caricamento rapidi e punteggi SEO elevati.
Feed RSS integrati
Ogni blog ottiene automaticamente feed RSS XML e JSON, così i lettori possono iscriversi tramite qualsiasi aggregatore di feed o app di lettura.
SEO e Sitemap
Sitemap generate automaticamente, URL puliti e meta tag appropriati rendono i tuoi contenuti scopribili attraverso i motori di ricerca fin dal primo giorno.
Integrazione dei link social
Collega i profili Telegram, Twitter, GitHub, Mastodon, Bluesky e Discord dalla navigazione del sito senza scrivere alcun codice personalizzato.
Perché eseguire BroadcastChannel su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime è sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si è dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS è semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate così! 🚀
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di solidità assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger è assolutamente eccezionale. Funziona sempre. È sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non è costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualità.