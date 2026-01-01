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Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.

Cosa puoi costruire con BroadcastChannel

BroadcastChannel è una piattaforma open-source basata su Astro che converte i canali Telegram pubblici in microblog completi. Invece di mantenere un CMS tradizionale, scrivi post su Telegram e BroadcastChannel genera un sito web veloce e ottimizzato per la SEO che il tuo pubblico può sfogliare. Ogni messaggio diventa una pagina con metadati appropriati, una sitemap e doppi feed RSS in formato XML e JSON per i lettori di feed e gli aggregatori di contenuti.

L'auto-hosting sul tuo VPS ti offre un dominio personalizzato e il pieno controllo sui tuoi contenuti pubblicati, senza dipendere da Vercel, Cloudflare Pages o qualsiasi altra piattaforma di hosting di terze parti. Il sito risultante invia zero JavaScript al browser — veloce su qualsiasi connessione e altamente amichevole per i crawler dei motori di ricerca.

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Cosa puoi costruire con {name}

Funzionalità principali di BroadcastChannel

Telegram come CMS

Scrivi post su Telegram come al solito — BroadcastChannel li recupera e li pubblica automaticamente sul tuo sito senza passaggi aggiuntivi.

Zero Client JavaScript

Le pagine sono completamente renderizzate lato server senza JavaScript inviato al browser, producendo tempi di caricamento rapidi e punteggi SEO elevati.

Feed RSS integrati

Ogni blog ottiene automaticamente feed RSS XML e JSON, così i lettori possono iscriversi tramite qualsiasi aggregatore di feed o app di lettura.

SEO e Sitemap

Sitemap generate automaticamente, URL puliti e meta tag appropriati rendono i tuoi contenuti scopribili attraverso i motori di ricerca fin dal primo giorno.

Integrazione dei link social

Collega i profili Telegram, Twitter, GitHub, Mastodon, Bluesky e Discord dalla navigazione del sito senza scrivere alcun codice personalizzato.

Perché eseguire BroadcastChannel su Hostinger

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Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS è semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate così! 🚀

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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.

Sylvain
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Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.

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