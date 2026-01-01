BroadcastChannel è una piattaforma open-source basata su Astro che converte i canali Telegram pubblici in microblog completi. Invece di mantenere un CMS tradizionale, scrivi post su Telegram e BroadcastChannel genera un sito web veloce e ottimizzato per la SEO che il tuo pubblico può sfogliare. Ogni messaggio diventa una pagina con metadati appropriati, una sitemap e doppi feed RSS in formato XML e JSON per i lettori di feed e gli aggregatori di contenuti.

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