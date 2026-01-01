Distribuisci LibreDesk con installazione a un clic.
Piattaforma di assistenza clienti omnicanale open-source con ticketing, live chat, caselle email e gestione SLA.
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Cosa puoi costruire con LibreDesk
LibreDesk Ã¨ una piattaforma di assistenza clienti open-source che consolida le conversazioni da email, live chat e altri canali in un unico spazio di lavoro per il team. Progettato per team di supporto di qualsiasi dimensione, copre l'intero ciclo di vita del supporto â€” dal primo contatto alla risoluzione â€” con strumenti per l'assegnazione, la prioritizzazione, il monitoraggio degli SLA, le risposte predefinite e i sondaggi sulla soddisfazione del cliente.
L'auto-hosting di LibreDesk offre al tuo team la piena proprietÃ della cronologia delle conversazioni e dei dati dei clienti, senza costi per agente o per ticket. Controlli l'infrastruttura, le integrazioni e le politiche di conservazione, collegando direttamente le tue caselle di posta elettronica e i widget di chat senza instradare i dati tramite una piattaforma SaaS di terze parti.
FunzionalitÃ principali di LibreDesk
Caselle di posta omnicanale
Gestisci email, live chat e conversazioni basate su API da una casella di posta unificata, in modo che gli agenti non debbano mai passare tra le schede per rispondere.
Gestione SLA
Definisci gli obiettivi di tempo di risposta e risoluzione per casella di posta e ricevi avvisi automatici prima che le scadenze vengano violate.
Regole di automazione
Attiva l'assegnazione automatica, l'assegnazione di tag, le modifiche di prioritÃ e le risposte in base alle condizioni della conversazione e alla disponibilitÃ dell'agente.
Risposte predefinite
Salva e cerca modelli di risposta riutilizzabili in modo che gli agenti rispondano in modo coerente a domande comuni in pochi secondi.
Sondaggi CSAT
Invia automaticamente sondaggi di soddisfazione post-risoluzione e monitora i punteggi per agente, team e casella di posta nel tempo.
PerchÃ© eseguire LibreDesk su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .