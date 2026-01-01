Distribuisci Kimai con installazione in un click.
Piattaforma di monitoraggio del tempo gratuita e open source per freelance, agenzie e team per registrare le ore fatturabili e generare fatture.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di più
Cosa puoi costruire con Kimai
Kimai è un'applicazione matura per il monitoraggio del tempo open source che offre a liberi professionisti, agenzie e aziende un modo affidabile per registrare le ore fatturabili, gestire i progetti dei clienti e produrre fatture accurate. Con un'interfaccia web pulita, supporto multi-utente e permessi basati sui ruoli, si adatta da un singolo sviluppatore che monitora il proprio tempo a un'agenzia che coordina decine di membri del team per molti clienti.
A differenza degli strumenti di monitoraggio del tempo SaaS che addebitano per utente, l'auto-hosting di Kimai sul tuo VPS significa nessun costo di abbonamento ricorrente e la completa proprietà dei tuoi registri orari e dei dati di fatturazione. Questo template include MySQL per un'archiviazione duratura e pronta per la produzione.
Funzionalità principali di Kimai
Tracciamento delle ore fatturabili
Avvia e ferma i timer o inserisci le ore manualmente per qualsiasi cliente, progetto o attività per una fatturazione accurata.
Generazione fattura
Crea fatture direttamente dalle voci di tempo tracciate senza esportare in uno strumento separato.
Reportistica dettagliata
Filtra i report per utente, progetto, cliente o intervallo di date per comprendere l'utilizzo e supportare la fatturazione del cliente.
Estensibilità dei Plugin
Estendi Kimai con i plugin della community per flussi di lavoro personalizzati, integrazioni e formati di esportazione aggiuntivi.
Perché eseguire Kimai su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime è sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si è dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS è semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate così! 🚀
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di solidità assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger è assolutamente eccezionale. Funziona sempre. È sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non è costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualità.