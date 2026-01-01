Kimai è un'applicazione matura per il monitoraggio del tempo open source che offre a liberi professionisti, agenzie e aziende un modo affidabile per registrare le ore fatturabili, gestire i progetti dei clienti e produrre fatture accurate. Con un'interfaccia web pulita, supporto multi-utente e permessi basati sui ruoli, si adatta da un singolo sviluppatore che monitora il proprio tempo a un'agenzia che coordina decine di membri del team per molti clienti.

A differenza degli strumenti di monitoraggio del tempo SaaS che addebitano per utente, l'auto-hosting di Kimai sul tuo VPS significa nessun costo di abbonamento ricorrente e la completa proprietà dei tuoi registri orari e dei dati di fatturazione. Questo template include MySQL per un'archiviazione duratura e pronta per la produzione.