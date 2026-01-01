Distribuisci Apache Zeppelin con installazione in un click.
Notebook basato sul web per l'analisi interattiva dei dati con Spark, SQL, Scala, Python e R in un unico spazio di lavoro collaborativo.
Scegli un piano VPS per Apache Zeppelin
Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di più
Cosa puoi costruire con Apache Zeppelin
Apache Zeppelin è un notebook web open-source costruito per l'analisi interattiva di dati su larga scala su motori come Apache Spark, Flink e Hive. A differenza dei notebook a lingua singola, Zeppelin utilizza un'architettura di interprete plug-in che consente a una singola nota di mescolare paragrafi Scala, SQL, Python, R e shell con dati condivisi, con risultati passati tra le lingue tramite un formato di tabella integrato.
L'auto-hosting di Zeppelin su un VPS mantiene notebook, connessioni a dataset e credenziali dell'interprete all'interno del tuo ambiente, elimina i prezzi per utente dei servizi di notebook gestiti e ti offre il pieno controllo sulla configurazione di Spark, sulla memoria JVM e sulla gestione delle dipendenze.
Funzionalità principali di Apache Zeppelin
Paragrafi multi lingua
Mescola Scala, SQL, Python, R, Markdown e shell all'interno di una singola nota utilizzando gli interpreti Zeppelin, con i risultati condivisi tra i linguaggi.
Integrazione nativa Spark
Connettiti ad Apache Spark immediatamente per l'elaborazione distribuita dei dati, il machine learning e i carichi di lavoro in streaming, senza configurazione manuale.
Visualizzazioni integrate
Trasforma qualsiasi risultato SQL o DataFrame in grafici a barre, a linee, a torta, a dispersione o pivot con zero codice per i grafici e input dinamici del modulo.
Ecosistema dell'interprete
Interroga database JDBC, Flink, Hive, Cassandra, Elasticsearch e molti altri sistemi tramite interpreti plug-in configurati per nota.
Quaderni collaborativi
Condividi note live tramite URL, incorporale nelle dashboard e pianificale con il cron runner integrato per la reportistica automatizzata.
Perché eseguire Apache Zeppelin su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime è sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si è dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
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