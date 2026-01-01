Apache Zeppelin è un notebook web open-source costruito per l'analisi interattiva di dati su larga scala su motori come Apache Spark, Flink e Hive. A differenza dei notebook a lingua singola, Zeppelin utilizza un'architettura di interprete plug-in che consente a una singola nota di mescolare paragrafi Scala, SQL, Python, R e shell con dati condivisi, con risultati passati tra le lingue tramite un formato di tabella integrato.

L'auto-hosting di Zeppelin su un VPS mantiene notebook, connessioni a dataset e credenziali dell'interprete all'interno del tuo ambiente, elimina i prezzi per utente dei servizi di notebook gestiti e ti offre il pieno controllo sulla configurazione di Spark, sulla memoria JVM e sulla gestione delle dipendenze.