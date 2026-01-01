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Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.

Cosa puoi costruire con PatchMon

PatchMon è una piattaforma open-source per la gestione delle patch Linux e il monitoraggio della flotta che offre agli amministratori di sistema una singola dashboard per tracciare, approvare e distribuire le patch su tutti gli host Linux gestiti. Fornisce visibilità in tempo reale sullo stato dei pacchetti, patching orchestrato con flussi di lavoro di approvazione, scansione di conformità OpenSCAP e CIS, auditing di sicurezza Docker Bench e un terminale SSH nel browser alimentato da Apache Guacamole — tutto senza richiedere alcun client SSH sulla macchina di gestione.

A differenza delle soluzioni commerciali di gestione delle patch che applicano tariffe per nodo, PatchMon è gratuito per l'auto-hosting e si connette agli host gestiti tramite un agente leggero. Tutta la cronologia delle patch, i report di conformità e l'inventario degli host rimangono sulla tua infrastruttura, senza che alcun dato venga inviato a servizi esterni.

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Cosa puoi costruire con {name}

Funzionalità principali di PatchMon

Orchestrazione delle patch a livello di flotta

Rivedi gli aggiornamenti in sospeso su tutta la tua flotta Linux, approva i batch di patch e distribuiscili con controlli di pianificazione e rollback da un'unica dashboard.

Terminale SSH nel browser

Accedi a qualsiasi host gestito direttamente dal browser tramite un terminale basato su Apache Guacamole — non è richiesta alcuna installazione di client SSH o port forwarding.

Scansione di conformità

Esegui scansioni di sicurezza OpenSCAP, CIS benchmark e Docker Bench sugli host gestiti e monitora la postura di conformità nel tempo senza strumenti separati.

Stato di salute del pacchetto in tempo reale

Vedi quali pacchetti sono obsoleti, vulnerabili o mancanti su ogni host gestito in tempo reale, con indicatori di gravità e link CVE.

Flussi di lavoro di approvazione delle patch

Richiedi approvazione esplicita prima che le patch vengano distribuite agli host di produzione, con registri di controllo che registrano chi ha approvato cosa e quando.

Perché eseguire PatchMon su Hostinger

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Maxim Shishkin
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