PatchMon è una piattaforma open-source per la gestione delle patch Linux e il monitoraggio della flotta che offre agli amministratori di sistema una singola dashboard per tracciare, approvare e distribuire le patch su tutti gli host Linux gestiti. Fornisce visibilità in tempo reale sullo stato dei pacchetti, patching orchestrato con flussi di lavoro di approvazione, scansione di conformità OpenSCAP e CIS, auditing di sicurezza Docker Bench e un terminale SSH nel browser alimentato da Apache Guacamole — tutto senza richiedere alcun client SSH sulla macchina di gestione.

A differenza delle soluzioni commerciali di gestione delle patch che applicano tariffe per nodo, PatchMon è gratuito per l'auto-hosting e si connette agli host gestiti tramite un agente leggero. Tutta la cronologia delle patch, i report di conformità e l'inventario degli host rimangono sulla tua infrastruttura, senza che alcun dato venga inviato a servizi esterni.