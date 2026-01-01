Distribuisci PatchMon con installazione in un click.
Piattaforma self-hosted per la gestione delle patch Linux e il monitoraggio della flotta con terminale SSH nel browser e scansione della conformità.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di più
Cosa puoi costruire con PatchMon
PatchMon è una piattaforma open-source per la gestione delle patch Linux e il monitoraggio della flotta che offre agli amministratori di sistema una singola dashboard per tracciare, approvare e distribuire le patch su tutti gli host Linux gestiti. Fornisce visibilità in tempo reale sullo stato dei pacchetti, patching orchestrato con flussi di lavoro di approvazione, scansione di conformità OpenSCAP e CIS, auditing di sicurezza Docker Bench e un terminale SSH nel browser alimentato da Apache Guacamole — tutto senza richiedere alcun client SSH sulla macchina di gestione.
A differenza delle soluzioni commerciali di gestione delle patch che applicano tariffe per nodo, PatchMon è gratuito per l'auto-hosting e si connette agli host gestiti tramite un agente leggero. Tutta la cronologia delle patch, i report di conformità e l'inventario degli host rimangono sulla tua infrastruttura, senza che alcun dato venga inviato a servizi esterni.
Funzionalità principali di PatchMon
Orchestrazione delle patch a livello di flotta
Rivedi gli aggiornamenti in sospeso su tutta la tua flotta Linux, approva i batch di patch e distribuiscili con controlli di pianificazione e rollback da un'unica dashboard.
Terminale SSH nel browser
Accedi a qualsiasi host gestito direttamente dal browser tramite un terminale basato su Apache Guacamole — non è richiesta alcuna installazione di client SSH o port forwarding.
Scansione di conformità
Esegui scansioni di sicurezza OpenSCAP, CIS benchmark e Docker Bench sugli host gestiti e monitora la postura di conformità nel tempo senza strumenti separati.
Stato di salute del pacchetto in tempo reale
Vedi quali pacchetti sono obsoleti, vulnerabili o mancanti su ogni host gestito in tempo reale, con indicatori di gravità e link CVE.
Flussi di lavoro di approvazione delle patch
Richiedi approvazione esplicita prima che le patch vengano distribuite agli host di produzione, con registri di controllo che registrano chi ha approvato cosa e quando.
Perché eseguire PatchMon su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
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