Rocket.Chat Ã¨ una piattaforma di comunicazione di team completamente open-source di cui si fidano oltre 12 milioni di utenti e distribuita in migliaia di organizzazioni in tutto il mondo, tra cui NASA, US Navy e Deutsche Telekom. Fornisce canali, messaggi diretti, videoconferenze, condivisione di file, condivisione dello schermo e un vasto ecosistema di integrazione â€” il tutto senza fare affidamento su infrastrutture di terze parti.

L'auto-hosting di Rocket.Chat sul tuo VPS offre al tuo team un hub di comunicazione privato con zero costi per utente e il controllo completo sui tuoi dati. Questa distribuzione utilizza MongoDB con un set di repliche per un'elevata integritÃ dei dati, garantendo che i tuoi messaggi, file e cronologia delle conversazioni rimangano duraturi e accessibili. L'account amministratore iniziale viene creato automaticamente utilizzando le credenziali configurate al momento della distribuzione.