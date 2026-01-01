Distribuisci Rocket.Chat con installazione in un click.
Piattaforma open source per la comunicazione di gruppo con messaggistica in tempo reale, videochiamate e piena proprietÃ dei dati.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Rocket.Chat
Rocket.Chat Ã¨ una piattaforma di comunicazione di team completamente open-source di cui si fidano oltre 12 milioni di utenti e distribuita in migliaia di organizzazioni in tutto il mondo, tra cui NASA, US Navy e Deutsche Telekom. Fornisce canali, messaggi diretti, videoconferenze, condivisione di file, condivisione dello schermo e un vasto ecosistema di integrazione â€” il tutto senza fare affidamento su infrastrutture di terze parti.
L'auto-hosting di Rocket.Chat sul tuo VPS offre al tuo team un hub di comunicazione privato con zero costi per utente e il controllo completo sui tuoi dati. Questa distribuzione utilizza MongoDB con un set di repliche per un'elevata integritÃ dei dati, garantendo che i tuoi messaggi, file e cronologia delle conversazioni rimangano duraturi e accessibili. L'account amministratore iniziale viene creato automaticamente utilizzando le credenziali configurate al momento della distribuzione.
FunzionalitÃ principali di Rocket.Chat
Messaggistica in tempo reale
Conversazioni di team organizzate in canali persistenti con thread, reazioni, fissaggio dei messaggi e ricerca full-text nella cronologia.
Videochiamate e chiamate audio
Videoconferenza integrata con condivisione dello schermo tramite Jitsi, BigBlueButton o WebRTC nativo â€” non sono necessari strumenti di riunione esterni.
Casella di posta omnicanale
Gestisci le conversazioni con i clienti da LiveChat, email, WhatsApp, Telegram e altri canali in un'unica casella di posta unificata.
Sicurezza Impresa
LDAP, SAML SSO, autenticazione a due fattori, crittografia end-to-end e controllo degli accessi granulare basato sui ruoli per ambienti con elevate esigenze di conformitÃ .
Ampie integrazioni
Connettiti a GitHub, Jira, GitLab e centinaia di altri strumenti tramite webhooks, comandi slash e un marketplace di app integrato.
PerchÃ© eseguire Rocket.Chat su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .