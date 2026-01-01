Distribuisci TriliumNext Notes con installazione in un click.
Base di conoscenza personale self-hosted con note gerarchiche, supporto per scripting e una potente API REST per l'automazione.
Scegli un piano VPS per TriliumNext Notes
Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con TriliumNext Notes
TriliumNext Notes Ã¨ un'applicazione self-hosted per la gestione della conoscenza personale, costruita attorno a una struttura ad albero gerarchica che puÃ² contenere migliaia di note. Supporta un ricco editing WYSIWYG, blocchi di codice, formule matematiche e un motore di scripting per la creazione di flussi di lavoro personalizzati e la gestione automatizzata delle note.
L'auto-hosting su un VPS ti offre archiviazione illimitata delle note, sincronizzazione persistente tra i dispositivi e la piena proprietÃ della tua base di conoscenza. Le note possono essere clonate in piÃ¹ posizioni, arricchite con attributi personalizzati e accessibili tramite l'API REST ETAPI per integrazioni esterne.
FunzionalitÃ principali di TriliumNext Notes
Organizzazione gerarchica
Organizza migliaia di note in una struttura ad albero con la clonazione, in modo che le singole note possano apparire in piÃ¹ contesti senza duplicazione.
Motore di scripting
Scrivi script JavaScript che vengono eseguiti su eventi o pianificazioni per automatizzare la creazione, l'etichettatura e l'organizzazione delle note.
Cronologia delle revisioni
Ogni modifica di nota viene versionata automaticamente, permettendoti di rivedere e ripristinare qualsiasi versione precedente del tuo contenuto.
ETAPI REST API
Un'API REST documentata consente agli strumenti esterni di creare, leggere, aggiornare e organizzare le note in modo programmatico.
Web clipper
L'estensione del browser cattura le pagine web direttamente nella tua base di conoscenza di Trilium con un solo clic.
PerchÃ© eseguire TriliumNext Notes su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e non potrei essere piÃ¹ colpito. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .