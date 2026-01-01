Distribuisci Unleash con un click.
Piattaforma open-source di gestione delle feature flag per implementazioni sicure e graduali delle funzionalità su qualsiasi stack tecnologico.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di più
Cosa puoi costruire con Unleash
Unleash è una piattaforma di gestione delle funzionalità open-source di livello enterprise, di cui si fidano i team di oltre 1.000 organizzazioni. Disaccoppia il deployment del codice dall'attivazione delle funzionalità — spedisci in produzione in qualsiasi momento e abilita selettivamente le funzionalità per utenti specifici, rollout percentuali o ambienti tramite un pannello di controllo web, senza ridistribuire.
L'auto-hosting di Unleash mantiene tutte le configurazioni dei flag e i dati di targeting degli utenti all'interno della tua infrastruttura. Con oltre 15 SDK ufficiali che coprono ogni linguaggio e framework principale, la tua intera organizzazione di ingegneria può adottare i feature flag con un flusso di lavoro coerente — dai test A/B e rilasci canary agli interruttori di emergenza.
Funzionalità principali di Unleash
Implementazioni graduali
Esporre le funzionalità a una percentuale configurabile di utenti ed espandere la copertura in modo incrementale, individuando i problemi prima che colpiscano tutti.
Oltre 15 SDK ufficiali
SDK Nativi per Node.js, Java, Python, Go, .NET, Ruby, iOS, Android e altro ancora mantengono la valutazione dei flag veloce e locale.
Targeting dell'ambiente
Mantieni stati di flag indipendenti per ambiente — sviluppo, staging, produzione — da un unico pannello di controllo senza duplicare la configurazione.
Strategie di attivazione
Indirizza in base all'ID utente, all'intervallo IP, all'hostname o ai campi di contesto personalizzati per controllare con precisione chi vede ogni funzionalità.
Log di controllo completo
Ogni modifica del flag viene registrata con autore e timestamp, fornendoti una cronologia completa per il debug e la conformità.
Perché eseguire Unleash su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime è sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si è dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS è semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate così! 🚀
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di solidità assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e non potrei essere più colpito. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger è assolutamente eccezionale. Funziona sempre. È sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non è costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualità.