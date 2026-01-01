Distribuisci JumpServer con un click.
Piattaforma open source di gestione degli accessi privilegiati per l'accesso centralizzato a SSH, RDP e database per tutta la tua infrastruttura.
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Cosa puoi costruire con JumpServer
JumpServer Ã¨ una piattaforma open-source di Privileged Access Management (PAM) che fornisce un gateway centralizzato per accedere a tutte le risorse dell'infrastruttura â€” server, database, cluster Kubernetes e dispositivi di rete. Invece di distribuire chiavi SSH o condividere direttamente le password, i team si autenticano tramite JumpServer, che effettua il proxy di ogni connessione, registra tutte le attivitÃ e le sessioni per scopi di audit e conformitÃ . L'accesso Ã¨ regolato da permessi basati sui ruoli e flussi di lavoro di approvazione opzionali.
L'auto-hosting di JumpServer mantiene tutte le registrazioni delle sessioni, i log di accesso e le credenziali memorizzate sulla tua infrastruttura â€” fondamentale per i framework di conformitÃ come SOX, PCI-DSS e ISO 27001 che richiedono tracce di audit e la prova che l'accesso ai sistemi sensibili sia controllato e monitorato.
FunzionalitÃ principali di JumpServer
Gateway di accesso centralizzato
Instrada tutte le connessioni SSH, RDP, VNC e di database attraverso un unico proxy controllato, eliminando l'esposizione diretta delle credenziali agli ingegneri.
Registrazione della sessione e riproduzione
Ogni sessione privilegiata viene registrata e riproducibile nel browser, fornendo ai team di sicurezza una traccia forense completa di tutte le attivitÃ dell'infrastruttura.
Controllo degli accessi basato sui ruoli
Concedi agli utenti l'accesso a risorse specifiche con autorizzazioni granulari e flussi di lavoro di approvazione a tempo limitato, in modo che le credenziali non vengano mai condivise direttamente.
Supporto multi-protocollo
Gestisci server Linux via SSH, macchine Windows via RDP o VNC, database relazionali, cluster Kubernetes e dispositivi di rete da un'unica piattaforma.
Vault delle credenziali integrato
Archivia, ruota e invia automaticamente le credenziali in modo che gli utenti si connettano tramite JumpServer senza mai conoscere le password sottostanti.
PerchÃ© eseguire JumpServer su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
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