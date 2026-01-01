JumpServer Ã¨ una piattaforma open-source di Privileged Access Management (PAM) che fornisce un gateway centralizzato per accedere a tutte le risorse dell'infrastruttura â€” server, database, cluster Kubernetes e dispositivi di rete. Invece di distribuire chiavi SSH o condividere direttamente le password, i team si autenticano tramite JumpServer, che effettua il proxy di ogni connessione, registra tutte le attivitÃ e le sessioni per scopi di audit e conformitÃ . L'accesso Ã¨ regolato da permessi basati sui ruoli e flussi di lavoro di approvazione opzionali.

L'auto-hosting di JumpServer mantiene tutte le registrazioni delle sessioni, i log di accesso e le credenziali memorizzate sulla tua infrastruttura â€” fondamentale per i framework di conformitÃ come SOX, PCI-DSS e ISO 27001 che richiedono tracce di audit e la prova che l'accesso ai sistemi sensibili sia controllato e monitorato.