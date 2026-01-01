Distribuisci ezBookKeeping con un clic.
Leggero tracker di finanza personale auto-ospitato con UI mobile-first, grafici e scansione delle ricevute.
Scegli un piano VPS per ezBookKeeping
Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con ezBookKeeping
ezBookKeeping Ã¨ un'applicazione di finanza personale leggera e open-source progettata per un tracciamento rapido e senza attriti delle spese quotidiane. Costruita come un singolo container con storage SQLite, funziona comodamente su hardware minimo â€” da un Raspberry Pi a un piccolo VPS â€” senza la necessitÃ di un server di database.
A differenza degli strumenti di contabilitÃ a partita doppia piÃ¹ complessi, ezBookKeeping si concentra su ciÃ² di cui la maggior parte degli individui ha realmente bisogno: un'interfaccia pulita e mobile-first per registrare rapidamente le transazioni, visualizzare le spese per categoria e tenere sotto controllo i budget personali. L'auto-hosting mantiene la tua cronologia delle transazioni completamente privata, senza che alcuna app finanziaria di terze parti veda mai i tuoi dati di spesa.
FunzionalitÃ principali di ezBookKeeping
PWA Mobile-first
Installa ezBookKeeping come un'applicazione web progressiva su qualsiasi telefono per la registrazione delle spese simile a quella nativa senza scaricare dall'app store.
Scansione OCR delle ricevute
Scansiona le ricevute cartacee per estrarre automaticamente importi delle transazioni e commercianti, riducendo l'inserimento manuale dei dati.
Supporto multivaluta
Monitora le spese in diverse valute con conversione automatica del tasso di cambio per viaggi e spese internazionali.
Grafici e statistiche
Visualizza le tendenze di spesa per categoria, conto e periodo di tempo con grafici integrati e statistiche riassuntive.
Importazione CSV e Alipay
Importa la cronologia delle transazioni da file CSV e dalle principali piattaforme di pagamento, incluse Alipay e WeChat Pay.
PerchÃ© eseguire ezBookKeeping su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Avvia con un click
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .