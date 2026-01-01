MySQL Ã¨ il database relazionale open source piÃ¹ ampiamente adottato al mondo, considerato lo strato dati dietro innumerevoli siti web, prodotti SaaS e applicazioni aziendali. Combina la piena conformitÃ ACID tramite il motore di archiviazione InnoDB con una replicazione comprovata, un dialetto SQL maturo e un ampio supporto driver in ogni principale linguaggio di programmazione, cosÃ¬ le app e i framework che giÃ utilizzi si connettono ad esso senza modifiche.

Eseguire MySQL sul tuo VPS ti offre CPU, memoria e disco dedicati per le tue query, controllo completo su configurazione e ottimizzazione, e un unico server di database condiviso per tutte le tue applicazioni â€” senza i costi ricorrenti e i limiti di risorse dei servizi di database gestiti.