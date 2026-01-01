Distribuisci MySQL con 1 click.
Il database relazionale open source piÃ¹ popolare al mondo, che alimenta app web e piattaforme ovunque.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con MySQL
MySQL Ã¨ il database relazionale open source piÃ¹ ampiamente adottato al mondo, considerato lo strato dati dietro innumerevoli siti web, prodotti SaaS e applicazioni aziendali. Combina la piena conformitÃ ACID tramite il motore di archiviazione InnoDB con una replicazione comprovata, un dialetto SQL maturo e un ampio supporto driver in ogni principale linguaggio di programmazione, cosÃ¬ le app e i framework che giÃ utilizzi si connettono ad esso senza modifiche.
Eseguire MySQL sul tuo VPS ti offre CPU, memoria e disco dedicati per le tue query, controllo completo su configurazione e ottimizzazione, e un unico server di database condiviso per tutte le tue applicazioni â€” senza i costi ricorrenti e i limiti di risorse dei servizi di database gestiti.
FunzionalitÃ principali di MySQL
Transazioni ACID
Il motore InnoDB fornisce transazioni completamente atomiche, consistenti, isolate e durevoli, mantenendo i tuoi dati corretti in caso di scritture concorrenti e crash.
Ampio ecosistema
Driver nativi per PHP, Python, Java, Node.js, Go e altro ancora significano che quasi ogni framework e strumento si connette a MySQL pronto all'uso.
Replica e ScalabilitÃ
La replica sorgente e di gruppo integrata ti consente di scalare le letture e di costruire topologie ad alta disponibilitÃ man mano che il tuo carico di lavoro cresce.
Supporto per documenti JSON
Un tipo di dati JSON nativo con indicizzazione ti consente di archiviare dati di documenti flessibili accanto a tabelle relazionali in un singolo database.
Motore SQL maturo
Le funzioni finestra, le CTE e un ottimizzatore basato sui costi offrono query veloci ed espressive per qualsiasi cosa, dalle semplici ricerche alle analisi complesse.
PerchÃ© eseguire MySQL su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .