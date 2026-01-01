Overseerr Ã¨ il principale strumento open-source di gestione delle richieste multimediali per gli operatori di server Plex. Gli utenti navigano in una splendida interfaccia basata su TMDb per scoprire e richiedere film o serie TV; gli amministratori esaminano e approvano tali richieste, che vengono poi automaticamente soddisfatte tramite Sonarr e Radarr. L'autenticazione Plex fornisce un single sign-on senza interruzioni, e lo scanner della libreria previene download duplicati verificando ciÃ² che Ã¨ giÃ disponibile.

L'auto-hosting di Overseerr sul tuo VPS offre alla tua community Plex un portale raffinato e sempre accessibile senza esporre gli strumenti di automazione backend. Risorse dedicate garantiscono una rapida scoperta dei media con artwork ad alta risoluzione, mentre l'archiviazione persistente protegge la cronologia delle richieste, gli account utente e le impostazioni di integrazione tra riavvii e aggiornamenti.