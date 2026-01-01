Distribuisci Overseerr con installazione in un click.
Strumento di gestione delle richieste e scoperta multimediali per Plex con navigazione basata su TMDb, flussi di lavoro di approvazione e integrazione automatica con Sonarr e Radarr.
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Cosa puoi costruire con Overseerr
Overseerr Ã¨ il principale strumento open-source di gestione delle richieste multimediali per gli operatori di server Plex. Gli utenti navigano in una splendida interfaccia basata su TMDb per scoprire e richiedere film o serie TV; gli amministratori esaminano e approvano tali richieste, che vengono poi automaticamente soddisfatte tramite Sonarr e Radarr. L'autenticazione Plex fornisce un single sign-on senza interruzioni, e lo scanner della libreria previene download duplicati verificando ciÃ² che Ã¨ giÃ disponibile.
L'auto-hosting di Overseerr sul tuo VPS offre alla tua community Plex un portale raffinato e sempre accessibile senza esporre gli strumenti di automazione backend. Risorse dedicate garantiscono una rapida scoperta dei media con artwork ad alta risoluzione, mentre l'archiviazione persistente protegge la cronologia delle richieste, gli account utente e le impostazioni di integrazione tra riavvii e aggiornamenti.
FunzionalitÃ principali di Overseerr
Plex Single Sign-On
Gli utenti si autenticano con i loro account Plex e le autorizzazioni si sincronizzano automaticamente, quindi non c'Ã¨ uno strato di gestione utenti separato da mantenere.
Integrazione Sonarr e Radarr
Le richieste approvate vengono inoltrate direttamente a Sonarr o Radarr per il download automatico e la consegna alla libreria, chiudendo il ciclo senza intervento manuale.
Interfaccia di Scoperta TMDb
Un'esperienza di navigazione visivamente ricca alimentata da The Movie Database consente agli utenti di esplorare contenuti di tendenza, popolari e consigliati prima di effettuare richieste.
Flusso di lavoro di approvazione della richiesta
Gli amministratori esaminano le richieste in sospeso tramite una dashboard intuitiva con la possibilitÃ di approvare, rifiutare o impostare quote per utente per gestire la capacitÃ di archiviazione.
Notifiche multicanale
Mantiene gli utenti informati sullo stato delle richieste tramite Discord, Telegram, Slack, email, webhook, Pushover e altro ancora, con ogni canale configurabile in modo indipendente.
PerchÃ© eseguire Overseerr su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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