Distribuisci Bludit con installazione in un click.
Semplice, veloce e sicuro flat-file CMS per blog personali e piccoli siti senza bisogno di database.
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Cosa puoi costruire con Bludit
Bludit è un sistema di gestione dei contenuti flat-file open-source che memorizza ogni post, pagina e impostazione come file Markdown e JSON su disco. Poiché non richiede MySQL, PostgreSQL o qualsiasi altro database, l'intera infrastruttura è più leggera, più veloce da eseguire il backup e più facile da migrare tra server rispetto ai CMS PHP tradizionali.
L'auto-hosting di Bludit su un VPS offre a blogger e proprietari di piccoli siti la piena proprietà dei loro contenuti e temi, senza costi di hosting di terze parti e senza vincoli di piattaforma. I post possono essere modificati da un'interfaccia di amministrazione basata su browser o direttamente sul filesystem, e il progetto include un gestore di immagini integrato, un sistema di plugin e temi moderni pronti per essere personalizzati.
Funzionalità principali di Bludit
Nessun database richiesto
Archivia tutti i contenuti in file Markdown e JSON flat, così la distribuzione, il backup e il controllo della versione sono semplici come copiare una cartella.
Pubblicazione Markdown
Scrivi articoli e pagine in Markdown con un editor basato su browser che supporta bozze, pubblicazione programmata e categorie.
Temi e plugin
Personalizza l'aspetto con temi moderni integrati ed estendi la funzionalità tramite un sistema di plugin senza toccare il codice principale.
Gestore di immagini integrato
Carica, organizza e incorpora immagini da una libreria multimediale integrata nel pannello di amministrazione senza servizi di archiviazione esterni.
Ruoli multi-utente
Invita editor e autori con permessi distinti in modo che più collaboratori possano pubblicare senza condividere un unico account.
Perché eseguire Bludit su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
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Hosting VPS Docker affidabile
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Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
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