Bludit è un sistema di gestione dei contenuti flat-file open-source che memorizza ogni post, pagina e impostazione come file Markdown e JSON su disco. Poiché non richiede MySQL, PostgreSQL o qualsiasi altro database, l'intera infrastruttura è più leggera, più veloce da eseguire il backup e più facile da migrare tra server rispetto ai CMS PHP tradizionali.

L'auto-hosting di Bludit su un VPS offre a blogger e proprietari di piccoli siti la piena proprietà dei loro contenuti e temi, senza costi di hosting di terze parti e senza vincoli di piattaforma. I post possono essere modificati da un'interfaccia di amministrazione basata su browser o direttamente sul filesystem, e il progetto include un gestore di immagini integrato, un sistema di plugin e temi moderni pronti per essere personalizzati.