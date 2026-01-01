InvoiceShelf Ã¨ una piattaforma di fatturazione e contabilitÃ self-hosted per freelance, consulenti e piccole imprese che necessitano di una soluzione di fatturazione professionale senza costi SaaS mensili. Copre l'intero flusso di lavoro di fatturazione: clienti, articoli, fatture, preventivi, spese e pagamenti â€” con supporto per piÃ¹ valute, aliquote fiscali e modelli PDF personalizzabili.

Ospitare InvoiceShelf sul tuo VPS mantiene i tuoi dati finanziari e i registri dei clienti privati su un'infrastruttura che controlli. Con l'integrazione del gateway di pagamento Stripe integrato e un portale clienti dove i clienti possono visualizzare e pagare le fatture online, ottieni un'esperienza di fatturazione raffinata senza costi per fattura o vendor lock-in.