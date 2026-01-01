Distribuisci InvoiceShelf con installazione in un click.
Piattaforma di fatturazione open source auto-ospitata per liberi professionisti e piccole imprese, precedentemente conosciuta come Crater.
Scegli un piano VPS per InvoiceShelf
Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con InvoiceShelf
InvoiceShelf Ã¨ una piattaforma di fatturazione e contabilitÃ self-hosted per freelance, consulenti e piccole imprese che necessitano di una soluzione di fatturazione professionale senza costi SaaS mensili. Copre l'intero flusso di lavoro di fatturazione: clienti, articoli, fatture, preventivi, spese e pagamenti â€” con supporto per piÃ¹ valute, aliquote fiscali e modelli PDF personalizzabili.
Ospitare InvoiceShelf sul tuo VPS mantiene i tuoi dati finanziari e i registri dei clienti privati su un'infrastruttura che controlli. Con l'integrazione del gateway di pagamento Stripe integrato e un portale clienti dove i clienti possono visualizzare e pagare le fatture online, ottieni un'esperienza di fatturazione raffinata senza costi per fattura o vendor lock-in.
FunzionalitÃ principali di InvoiceShelf
Fatture e preventivi
Crea fatture e preventivi professionali con modelli personalizzabili e generazione automatica di PDF per ogni documento.
Portale di pagamento online
I clienti possono visualizzare, scaricare e pagare le fatture online tramite un portale self-service con l'integrazione del gateway di pagamento Stripe.
Tracciamento delle spese
Registra e classifica le spese aziendali insieme alle fatture per avere un quadro finanziario completo in un unico posto.
Supporto multivaluta
Fattura ai clienti nella loro valuta locale con tassi di cambio configurabili e selezione della valuta per fattura.
Gestione fiscale
Definisci piÃ¹ aliquote fiscali e applicale per articolo o per fattura per gestire IVA, GST e altre strutture fiscali.
PerchÃ© eseguire InvoiceShelf su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Avvia con un click
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Una soluzione di sicurezza affidabile
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Gestore Docker integrato
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .