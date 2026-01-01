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Strumento di programmazione visuale low-code per collegare dispositivi IoT, API e servizi online.

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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹

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Accesso rapido ai registri dei container
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Processori AMD EPYC
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VelocitÃ  di rete di 1 Gbps
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Data center in tutto il mondo
Dominio gratuito per 1 anno
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Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.

Cosa puoi costruire con Node-RED

Node-RED Ã¨ uno strumento di programmazione visuale basato su flussi, costruito su Node.js, che ti permette di collegare hardware, API e servizi online utilizzando un editor drag-and-drop basato su browser. Originariamente sviluppato da IBM e ora mantenuto dalla OpenJS Foundation, semplifica la creazione di flussi di lavoro di automazione senza scrivere codice complesso â€” collega i nodi su una tela e distribuisci in pochi secondi.

L'auto-hosting di Node-RED sul tuo VPS ti dÃ  il pieno controllo sui tuoi flussi e sui dati sensibili che elaborano, senza limiti di utilizzo, senza limitazioni di velocitÃ  e senza dipendenza da una piattaforma cloud. Sia che tu stia automatizzando sensori IoT, integrando servizi aziendali o orchestrando pipeline API, Node-RED fornisce un runtime flessibile ed estensibile che funziona ovunque tu ne abbia bisogno.

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Cosa puoi costruire con {name}

FunzionalitÃ  principali di Node-RED

Redattore visivo di flusso

L'editor drag-and-drop basato su browser ti consente di creare e implementare integrazioni complesse senza scrivere codice, rendendo l'automazione accessibile a tutti.

Oltre 4.000 Nodi della ComunitÃ 

Installa nodi per MQTT, HTTP, database, API cloud e centinaia di altri servizi direttamente dal gestore di palette integrato.

Nativo IoT e MQTT

Il supporto di prima classe per MQTT, Modbus e altri protocolli IoT rende Node-RED la piattaforma standard per la domotica e l'automazione industriale.

Nodi di Funzione JavaScript

Scrivi JavaScript personalizzato all'interno dei flussi per gestire complesse trasformazioni di dati e la logica di business senza uscire dall'editor visuale.

Condivisione del flusso e libreria

Esporta i flussi come JSON e importa flussi predefiniti dalla libreria della community di Node-RED per iniziare subito con le integrazioni comuni.

PerchÃ© eseguire Node-RED su Hostinger

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Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.

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Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.

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Gestore Docker integrato

Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .

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Posizione del server consigliata:

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Hosting VPS Docker affidabile

Gad Iradufasha
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Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.

Maxim Shishkin
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Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€

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Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ  assoluta.

Omkar
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.

Sylvain
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Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.

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Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.

Martin K
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L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .

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