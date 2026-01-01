Node-RED Ã¨ uno strumento di programmazione visuale basato su flussi, costruito su Node.js, che ti permette di collegare hardware, API e servizi online utilizzando un editor drag-and-drop basato su browser. Originariamente sviluppato da IBM e ora mantenuto dalla OpenJS Foundation, semplifica la creazione di flussi di lavoro di automazione senza scrivere codice complesso â€” collega i nodi su una tela e distribuisci in pochi secondi.

L'auto-hosting di Node-RED sul tuo VPS ti dÃ il pieno controllo sui tuoi flussi e sui dati sensibili che elaborano, senza limiti di utilizzo, senza limitazioni di velocitÃ e senza dipendenza da una piattaforma cloud. Sia che tu stia automatizzando sensori IoT, integrando servizi aziendali o orchestrando pipeline API, Node-RED fornisce un runtime flessibile ed estensibile che funziona ovunque tu ne abbia bisogno.