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Server di gioco multiplayer open-source per il classico Transport Tycoon Deluxe, che supporta fino a 255 giocatori contemporaneamente.

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VelocitÃ  di rete di 1 Gbps
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Dominio gratuito per 1 anno
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Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.

Cosa puoi costruire con OpenTTD

OpenTTD Ã¨ una re-implementazione gratuita e open-source di Transport Tycoon Deluxe, il celebre gioco di simulazione di trasporti. Gestito come server multiplayer dedicato, consente a un massimo di 255 giocatori di costruire e competere contemporaneamente su reti stradali, ferroviarie, marittime e aeree attraverso mappe generate proceduralmente o create a mano. Decenni di sviluppo della community hanno aggiunto nuovi tipi di mappe, avversari AI migliorati e un ricco ecosistema di pacchetti di contenuti NewGRF per veicoli, industrie e stili urbani.

Ospitare il tuo server OpenTTD su un VPS ti dÃ  il pieno controllo sulle impostazioni di gioco, sulle mod, sull'accesso dei giocatori e sulla visibilitÃ  del server â€” sia che tu voglia una partita privata con gli amici o un server pubblico elencato e scopribile tramite l'OpenTTD Game Coordinator.

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Cosa puoi costruire con {name}

FunzionalitÃ  principali di OpenTTD

Supporto multiplayer massivo

Ospita fino a 255 giocatori simultanei con supporto integrato per modalitÃ  di gioco pubbliche, solo su invito e protette da password.

Supporto Mod NewGRF

Estendi il tuo server con pacchetti di contenuti NewGRF creati dalla community che aggiungono nuovi veicoli, industrie, tipi di terreno e stili visivi.

Persistenza del salvataggio del gioco

Intervalli di salvataggio automatico configurabili e un volume di dati persistente proteggono i progressi di gioco e consentono un facile ripristino a qualsiasi sessione precedente.

Rilevamento di server pubblici

Si registra automaticamente con l'OpenTTD Game Coordinator in modo che i giocatori di tutto il mondo possano trovare e unirsi al tuo server dal browser del server di gioco.

Gameplay classico rinato

Fedele re-implementazione di Transport Tycoon Deluxe con decenni di miglioramenti al gameplay, nuovi generatori di mappe e avversari AI migliorati.

PerchÃ© eseguire OpenTTD su Hostinger

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Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .

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Hosting VPS Docker affidabile

Gad Iradufasha
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Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.

Maxim Shishkin
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Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€

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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.

Sylvain
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Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.

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Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.

Martin K
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L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .

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