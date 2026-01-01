OpenTTD Ã¨ una re-implementazione gratuita e open-source di Transport Tycoon Deluxe, il celebre gioco di simulazione di trasporti. Gestito come server multiplayer dedicato, consente a un massimo di 255 giocatori di costruire e competere contemporaneamente su reti stradali, ferroviarie, marittime e aeree attraverso mappe generate proceduralmente o create a mano. Decenni di sviluppo della community hanno aggiunto nuovi tipi di mappe, avversari AI migliorati e un ricco ecosistema di pacchetti di contenuti NewGRF per veicoli, industrie e stili urbani.

Ospitare il tuo server OpenTTD su un VPS ti dÃ il pieno controllo sulle impostazioni di gioco, sulle mod, sull'accesso dei giocatori e sulla visibilitÃ del server â€” sia che tu voglia una partita privata con gli amici o un server pubblico elencato e scopribile tramite l'OpenTTD Game Coordinator.