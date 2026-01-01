Distribuisci OpenTTD con installazione in un click.
Server di gioco multiplayer open-source per il classico Transport Tycoon Deluxe, che supporta fino a 255 giocatori contemporaneamente.
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Cosa puoi costruire con OpenTTD
OpenTTD Ã¨ una re-implementazione gratuita e open-source di Transport Tycoon Deluxe, il celebre gioco di simulazione di trasporti. Gestito come server multiplayer dedicato, consente a un massimo di 255 giocatori di costruire e competere contemporaneamente su reti stradali, ferroviarie, marittime e aeree attraverso mappe generate proceduralmente o create a mano. Decenni di sviluppo della community hanno aggiunto nuovi tipi di mappe, avversari AI migliorati e un ricco ecosistema di pacchetti di contenuti NewGRF per veicoli, industrie e stili urbani.
Ospitare il tuo server OpenTTD su un VPS ti dÃ il pieno controllo sulle impostazioni di gioco, sulle mod, sull'accesso dei giocatori e sulla visibilitÃ del server â€” sia che tu voglia una partita privata con gli amici o un server pubblico elencato e scopribile tramite l'OpenTTD Game Coordinator.
FunzionalitÃ principali di OpenTTD
Supporto multiplayer massivo
Ospita fino a 255 giocatori simultanei con supporto integrato per modalitÃ di gioco pubbliche, solo su invito e protette da password.
Supporto Mod NewGRF
Estendi il tuo server con pacchetti di contenuti NewGRF creati dalla community che aggiungono nuovi veicoli, industrie, tipi di terreno e stili visivi.
Persistenza del salvataggio del gioco
Intervalli di salvataggio automatico configurabili e un volume di dati persistente proteggono i progressi di gioco e consentono un facile ripristino a qualsiasi sessione precedente.
Rilevamento di server pubblici
Si registra automaticamente con l'OpenTTD Game Coordinator in modo che i giocatori di tutto il mondo possano trovare e unirsi al tuo server dal browser del server di gioco.
Gameplay classico rinato
Fedele re-implementazione di Transport Tycoon Deluxe con decenni di miglioramenti al gameplay, nuovi generatori di mappe e avversari AI migliorati.
PerchÃ© eseguire OpenTTD su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .