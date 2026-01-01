Distribuisci Vitess con installazione in un click.
Sistema di clustering di database per il ridimensionamento orizzontale dei database MySQL con sharding automatizzato, connection pooling e routing delle query.
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Cosa puoi costruire con Vitess
Vitess Ã¨ un sistema di clustering di database open-source costruito per scalare MySQL orizzontalmente. Originariamente sviluppato da YouTube per gestire miliardi di query al giorno, fornisce sharding automatizzato, routing intelligente delle query e connection pooling su istanze MySQL standard senza richiedere modifiche a livello di applicazione.
L'auto-hosting di Vitess su un VPS ti offre un'infrastruttura di scaling di database di livello YouTube per applicazioni ad alto traffico. Gestisce il multiplexing delle connessioni per ridurre il carico del database, supporta modifiche dello schema online senza tempi di inattivitÃ e fornisce un'interfaccia di query unificata su piÃ¹ shard che appare come un singolo database alla tua applicazione.
FunzionalitÃ principali di Vitess
Partizionamento orizzontale
Distribuisci automaticamente i dati su piÃ¹ istanze MySQL per scalare la capacitÃ di scrittura oltre ciÃ² che un singolo server puÃ² gestire.
Pool di connessioni
Vitess esegue il multiplexing di migliaia di connessioni applicative in un piccolo pool di connessioni MySQL, riducendo drasticamente il carico del server di database.
Modifiche allo schema online
Modificare gli schemi delle tabelle su grandi set di dati senza blocchi o tempi di inattivitÃ utilizzando l'esecuzione DDL online gestita di Vitess.
Instradamento delle query
Le query vengono instradate automaticamente allo shard corretto in base alla chiave di sharding, in modo trasparente per il livello applicativo.
MySQL compatibile
Le applicazioni si connettono a Vitess utilizzando driver e protocolli MySQL standard senza richiedere modifiche al codice.
PerchÃ© eseguire Vitess su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e non potrei essere piÃ¹ colpito. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
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