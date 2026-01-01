Distribuisci DVinyl con installazione in un click.
Gestore di collezioni self-hosted che cataloga e valuta vinili, CD, libri, film e videogiochi in un'unica libreria.
Scegli un piano VPS per DVinyl
Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con DVinyl
DVinyl Ã¨ un gestore di collezioni open-source creato per gli appassionati di media fisici che desiderano un'unica casa personalizzabile per i loro vinili, CD, cassette, libri, fumetti, Blu-ray, DVD e videogiochi. Recupera metadati ricchi e copertine da Discogs, Hardcover, TMDB e IGDB, quindi stima il valore di mercato delle uscite musicali in modo che i collezionisti possano monitorare il valore effettivo delle loro collezioni.
L'auto-hosting di DVinyl sul tuo VPS personale mantiene l'inventario completo della tua collezione, i tag di posizione e i dati della lista dei desideri sotto il tuo controllo, invece di essere bloccati all'interno di un'app di terze parti o di un foglio di calcolo. Il database MongoDB incluso garantisce che il tuo catalogo persista attraverso gli aggiornamenti, e un sistema di autenticazione privato ti consente di navigare da solo o di condividere una visualizzazione di sola lettura con gli amici.
FunzionalitÃ principali di DVinyl
Libreria multiformato
Cataloga vinili, CD, cassette, libri, fumetti, Blu-ray, DVD e videogiochi fianco a fianco in un'unica collezione, invece di destreggiarti tra app separate.
Valutazione di mercato Discogs
Ottieni stime di mercato in tempo reale (minime, mediane e massime) da Discogs, cosÃ¬ saprai sempre quanto vale la tua collezione musicale sul mercato secondario.
Importazione Discogs con un click
Importa un'intera collezione Discogs esistente con un solo clic o aggiungi nuovi elementi tramite ID di pubblicazione senza dover ridigitare i dati di artista, etichetta o traccia.
Pannello di controllo personalizzabile
Crea la tua visualizzazione della home con widget di statistiche modulari, scorciatoie di navigazione configurabili e temi visivi per categoria che corrispondono al tuo modo di navigare.
Tracciamento della posizione fisica
Etichetta dove ogni articolo si trova sui tuoi scaffali, in magazzino o in prestito, cosÃ¬ puoi trovare un documento o un libro specifico senza dover frugare nell'intera collezione.
Lista dei desideri e condivisione
Tieni traccia delle future scoperte in una wishlist dedicata ed esponi il tuo catalogo tramite l'autenticazione integrata per la navigazione privata o la condivisione in sola lettura.
PerchÃ© eseguire DVinyl su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .