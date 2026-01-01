Distribuisci Moodist con installazione in 1 click.
Mixer di suoni ambientali open-source con 84 paesaggi sonori selezionati e strumenti di produttivitÃ integrati per la concentrazione e il relax.
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Cosa puoi costruire con Moodist
Moodist Ã¨ un mixer di suoni ambientali open source che ti permette di sovrapporre paesaggi sonori curati per creare l'ambiente audio perfetto per la concentrazione, il relax o il lavoro creativo. Con 84 suoni accuratamente selezionati â€” dalla pioggia e l'ambiente della foresta al rumore del caffÃ¨ e alle varianti di rumore bianco â€” puoi creare mix personalizzati su misura per il tuo umore o compito e salvarli come preset per riapplicarli in seguito.
Oltre al mixaggio dei suoni, Moodist include una suite di strumenti di produttivitÃ direttamente nell'interfaccia: un timer Pomodoro, un timer per il conto alla rovescia, esercizi di respirazione, una lista di attivitÃ e un blocco note. I mix possono essere condivisi tramite URL cosÃ¬ colleghi o amici possono sintonizzarsi sullo stesso paesaggio sonoro. Il self-hosting ti offre un'istanza privata e sempre disponibile sul tuo VPS senza dipendere da un servizio di terze parti.
FunzionalitÃ principali di Moodist
Missaggio audio a strati
Combina piÃ¹ suoni ambientali contemporaneamente e regola i livelli di volume individuali per creare un paesaggio sonoro personalizzato.
Suite di produttivitÃ
Timer Pomodoro, timer conto alla rovescia, esercizi di respirazione, lista delle attivitÃ e blocco note sono tutti integrati nella stessa interfaccia â€” non sono necessarie app separate.
Mix condivisibili
Esporta il tuo attuale paesaggio sonoro come URL in modo che colleghi o amici possano caricare e ascoltare istantaneamente lo stesso mix.
Gestione preset
Salva, nomina e ricarica i tuoi paesaggi sonori preferiti cosÃ¬ puoi tornare all'ambiente giusto con un solo clic.
App web progressiva
Installa Moodist sulla tua schermata iniziale per l'accesso offline e un'esperienza da app nativa su dispositivi desktop e mobili.
PerchÃ© eseguire Moodist su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
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