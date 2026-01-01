Distribuisci Domoticz con installazione in un click.
Sistema di domotica open source leggero per monitorare e controllare i dispositivi smart per la casa.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Domoticz
Domoticz Ã¨ un server di automazione domestica leggero che ti permette di monitorare e controllare un'ampia gamma di dispositivi smart home â€” interruttori, sensori, termostati, contatori di energia, stazioni meteorologiche e altro ancora â€” tutto da un'unica interfaccia web. Supporta centinaia di protocolli hardware e integrazioni tra cui Z-Wave, Zigbee, RFXCOM, contatori P1 e MQTT, rendendolo compatibile con la maggior parte degli ecosistemi smart home piÃ¹ diffusi.
Eseguire Domoticz sul tuo VPS personale ti dÃ il pieno controllo delle tue regole di automazione, dei dati storici dei sensori e dell'accesso ai dispositivi â€” senza dipendenza dal cloud, senza costi di abbonamento e senza rischi per la privacy da servizi di terze parti. Il suo basso consumo di risorse lo rende ideale per implementazioni sempre attive su un VPS modesto.
FunzionalitÃ principali di Domoticz
Supporto per dispositivi multi-protocollo
Collega Z-Wave, Zigbee, RFXCOM, MQTT e centinaia di altri protocolli hardware da un'unica interfaccia unificata.
Motore di regole di automazione
Crea regole di automazione basate sul tempo, guidate dagli eventi e attivate da sensori, senza scrivere codice, mantenendo la tua casa in funzione secondo i tuoi orari.
Monitoraggio energetico
Monitora il consumo di elettricitÃ , gas e acqua in tempo reale con grafici integrati e archiviazione dei dati storici basata su SQLite.
Dashboard meteo e sensori
Visualizza i dati di temperatura, umiditÃ , vento, pioggia e qualitÃ dell'aria da sensori locali o servizi meteo online in dashboard personalizzabili.
Interfaccia accessibile da dispositivi mobile
Accesso e controllo di tutti i dispositivi da qualsiasi browser o dispositivo mobile, con notifiche push opzionali tramite servizi di terze parti.
Supporto plugin e scripting
Estendi le funzionalitÃ con plugin Python e scripting Lua per integrare hardware personalizzato, API o logica di automazione complessa.
PerchÃ© eseguire Domoticz su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Avvia con un click
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .