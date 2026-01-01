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Sistema di domotica open source leggero per monitorare e controllare i dispositivi smart per la casa.

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1 vCPU Core
4GB di RAM
50 GB spazio su disco NVMe
4TB largezza di banda
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KVM 2
21,99â‚¬
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2 vCPU Core
8GB di RAM
100 GB spazio su disco NVMe
8TB largezza di banda
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KVM 4
35,99â‚¬
10,99â‚¬/mese
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4 vCPU Core
16GB di RAM
200 GB spazio su disco NVMe
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KVM 8
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21,99â‚¬/mese
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8 vCPU Core
32GB di RAM
400 GB spazio su disco NVMe
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KVM 1
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹

Docker manager
Accesso rapido ai registri dei container
Update con un click
Processori AMD EPYC
Archiviazione SSD NVMe
VelocitÃ  di rete di 1 Gbps
API pubblica
Data center in tutto il mondo
Dominio gratuito per 1 anno
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Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.

Cosa puoi costruire con Domoticz

Domoticz Ã¨ un server di automazione domestica leggero che ti permette di monitorare e controllare un'ampia gamma di dispositivi smart home â€” interruttori, sensori, termostati, contatori di energia, stazioni meteorologiche e altro ancora â€” tutto da un'unica interfaccia web. Supporta centinaia di protocolli hardware e integrazioni tra cui Z-Wave, Zigbee, RFXCOM, contatori P1 e MQTT, rendendolo compatibile con la maggior parte degli ecosistemi smart home piÃ¹ diffusi.

Eseguire Domoticz sul tuo VPS personale ti dÃ  il pieno controllo delle tue regole di automazione, dei dati storici dei sensori e dell'accesso ai dispositivi â€” senza dipendenza dal cloud, senza costi di abbonamento e senza rischi per la privacy da servizi di terze parti. Il suo basso consumo di risorse lo rende ideale per implementazioni sempre attive su un VPS modesto.

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Cosa puoi costruire con {name}

FunzionalitÃ  principali di Domoticz

Supporto per dispositivi multi-protocollo

Collega Z-Wave, Zigbee, RFXCOM, MQTT e centinaia di altri protocolli hardware da un'unica interfaccia unificata.

Motore di regole di automazione

Crea regole di automazione basate sul tempo, guidate dagli eventi e attivate da sensori, senza scrivere codice, mantenendo la tua casa in funzione secondo i tuoi orari.

Monitoraggio energetico

Monitora il consumo di elettricitÃ , gas e acqua in tempo reale con grafici integrati e archiviazione dei dati storici basata su SQLite.

Dashboard meteo e sensori

Visualizza i dati di temperatura, umiditÃ , vento, pioggia e qualitÃ  dell'aria da sensori locali o servizi meteo online in dashboard personalizzabili.

Interfaccia accessibile da dispositivi mobile

Accesso e controllo di tutti i dispositivi da qualsiasi browser o dispositivo mobile, con notifiche push opzionali tramite servizi di terze parti.

Supporto plugin e scripting

Estendi le funzionalitÃ  con plugin Python e scripting Lua per integrare hardware personalizzato, API o logica di automazione complessa.

PerchÃ© eseguire Domoticz su Hostinger

Avvia con un click

Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.

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Una soluzione di sicurezza affidabile

Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.

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Gestore Docker integrato

Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .

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Posizione del server consigliata:

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Hosting VPS Docker affidabile

Gad Iradufasha
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Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.

Maxim Shishkin
Maxim Shishkin

Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€

Noel
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Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ  assoluta.

Omkar
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.

Sylvain
Sylvain

Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.

Herriman
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Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.

Martin K
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L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .

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