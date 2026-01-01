Distribuisci GitIngest con installazione in un clic.
Strumento per sviluppatori che converte i repository Git in formati di testo ottimizzati pronti per l'analisi di AI e LLM.
Scegli un piano VPS per GitIngest
Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con GitIngest
GitIngest collega le basi di codice tradizionali e i flussi di lavoro di sviluppo basati sull'AI trasformando interi repository Git in testo strutturato ed efficiente in termini di token che i modelli linguistici possono elaborare efficacemente. Estrae il codice con una formattazione intelligente, rispetta i pattern gitignore e fornisce stime del conteggio dei token in modo che gli sviluppatori possano pianificare i costi delle API prima di inviare grandi estratti.
L'auto-hosting di GitIngest garantisce che il codice sorgente proprietario non passi mai attraverso server esterni. A differenza del servizio pubblico, la tua istanza non impone limiti di velocitÃ , consentendo l'elaborazione illimitata dei repository per i team con elevate esigenze di sviluppo assistito dall'AI.
FunzionalitÃ principali di GitIngest
Conversione da Repository a LLM
Trasforma interi repository Git in testo strutturato ottimizzato per i modelli linguistici, preservando il contesto del codice senza copia-incolla manuale.
Stima del conteggio dei Token
Visualizza i conteggi dei token e le statistiche sulle dimensioni dell'estratto prima di inviare a un'API LLM, aiutando a stimare i costi in anticipo.
Supporto per repo privato
L'integrazione del token di accesso personale GitHub consente l'elaborazione sicura di repository privati e proprietari.
Estrazione selettiva
Estrai directory o moduli specifici per un'analisi AI mirata anzichÃ© inviare un'intera codebase di grandi dimensioni.
Filtri intelligenti
Esclude automaticamente i file binari e rispetta i pattern gitignore per produrre un output di testo pulito e pertinente.
PerchÃ© eseguire GitIngest su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .