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Wiki della base di conoscenza basata su Markdown per Node.js â€” contenuto basato su file con un lettore ed editor per browser puliti.

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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹

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VelocitÃ  di rete di 1 Gbps
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Dominio gratuito per 1 anno
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Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.

Cosa puoi costruire con Raneto

Raneto Ã¨ una base di conoscenza leggera e open-source costruita su Node.js che trasforma una cartella di file Markdown in un sito di documentazione pulito e ricercabile. Non c'Ã¨ nessun database da gestire â€” il contenuto risiede come semplici file .md in una directory che controlli, il che rende la gestione delle versioni, i backup e la creazione con il tuo editor preferito semplici. L'editor web incluso gestisce la modifica nel browser per gli utenti non tecnici, mentre gli sviluppatori possono creare direttamente nel loro strumento Markdown preferito e lasciare che git gestisca la cronologia.

L'auto-hosting di Raneto su un VPS ti offre una base di conoscenza privata che possiedi interamente, senza vincoli di fornitore, senza costi per utente e con contenuti che risiedono come file portatili invece di un database proprietario.

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Cosa puoi costruire con {name}

FunzionalitÃ  principali di Raneto

Contenuto basato su file

Gli articoli sono semplici file Markdown in una directory di contenuti â€” versiona con git, esegui il backup con rsync, modifica con qualsiasi strumento tu voglia.

Editor nel browser

L'editor integrato consente agli utenti non tecnici di aggiornare le pagine direttamente dal browser senza toccare il filesystem o eseguire git.

Ricerca full-text

La ricerca veloce in memoria su ogni pagina permette ai lettori di trovare immediatamente i contenuti senza lasciare il sito di documentazione.

Gerarchia delle categorie

La struttura delle cartelle diventa l'albero di navigazione, con un ordinamento personalizzato tramite metadati per cartella, in modo che la tua IA rispecchi il tuo contenuto.

Layout tematico

Scambia o estendi il tema predefinito per abbinarlo al tuo brand â€” I temi Raneto sono semplici pacchetti HTML, CSS e JS.

PerchÃ© eseguire Raneto su Hostinger

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Hosting VPS Docker affidabile

Gad Iradufasha
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Maxim Shishkin
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Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€

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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.

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Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.

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Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.

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L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .

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