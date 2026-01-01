Distribuisci Raneto con installazione in un clic.
Wiki della base di conoscenza basata su Markdown per Node.js â€” contenuto basato su file con un lettore ed editor per browser puliti.
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Cosa puoi costruire con Raneto
Raneto Ã¨ una base di conoscenza leggera e open-source costruita su Node.js che trasforma una cartella di file Markdown in un sito di documentazione pulito e ricercabile. Non c'Ã¨ nessun database da gestire â€” il contenuto risiede come semplici file
.md in una directory che controlli, il che rende la gestione delle versioni, i backup e la creazione con il tuo editor preferito semplici. L'editor web incluso gestisce la modifica nel browser per gli utenti non tecnici, mentre gli sviluppatori possono creare direttamente nel loro strumento Markdown preferito e lasciare che git gestisca la cronologia.
L'auto-hosting di Raneto su un VPS ti offre una base di conoscenza privata che possiedi interamente, senza vincoli di fornitore, senza costi per utente e con contenuti che risiedono come file portatili invece di un database proprietario.
FunzionalitÃ principali di Raneto
Contenuto basato su file
Gli articoli sono semplici file Markdown in una directory di contenuti â€” versiona con git, esegui il backup con rsync, modifica con qualsiasi strumento tu voglia.
Editor nel browser
L'editor integrato consente agli utenti non tecnici di aggiornare le pagine direttamente dal browser senza toccare il filesystem o eseguire git.
Ricerca full-text
La ricerca veloce in memoria su ogni pagina permette ai lettori di trovare immediatamente i contenuti senza lasciare il sito di documentazione.
Gerarchia delle categorie
La struttura delle cartelle diventa l'albero di navigazione, con un ordinamento personalizzato tramite metadati per cartella, in modo che la tua IA rispecchi il tuo contenuto.
Layout tematico
Scambia o estendi il tema predefinito per abbinarlo al tuo brand â€” I temi Raneto sono semplici pacchetti HTML, CSS e JS.
PerchÃ© eseguire Raneto su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .