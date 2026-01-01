Distribuisci Vault con installazione in un click.
Piattaforma di gestione dei segreti standard di settore per archiviare, accedere e ruotare in modo sicuro credenziali e certificati sensibili.
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Cosa puoi costruire con Vault
HashiCorp Vault Ã¨ una piattaforma di gestione dei segreti basata sull'identitÃ che centralizza il controllo sui dati sensibili â€” chiavi API, password di database, certificati e token â€” su tutta la tua infrastruttura. Invece di disperdere le credenziali tra file di configurazione e variabili d'ambiente, Vault fornisce un'unica fonte affidabile con una registrazione completa degli audit di ogni evento di accesso.
Vault supporta segreti dinamici generati su richiesta e automaticamente revocati dopo l'uso, riducendo drasticamente l'esposizione da credenziali trapelate o a lunga durata. L'auto-hosting di Vault su un VPS mantiene la tua infrastruttura di segreti interamente sotto il tuo controllo â€” nessun provider cloud ha accesso alle tue chiavi, ai tuoi registri di audit o alle applicazioni che proteggono.
FunzionalitÃ principali di Vault
Segreti dinamici
Genera credenziali a breve termine per database e servizi cloud su richiesta â€” revocate automaticamente dopo un TTL configurabile, eliminando il rischio derivante da segreti trapelati a lungo termine.
Crittografia come servizio
Crittografa e decrittografa i dati dell'applicazione tramite l'API di Vault senza gestire direttamente le chiavi crittografiche, mantenendo i dati sensibili protetti senza modifiche al tuo livello di archiviazione.
Registrazione di audit completa
Ogni lettura, scrittura ed eliminazione di segreti viene registrata con tutti i dettagli di identitÃ e timestamp, fornendo una traccia inalterabile per audit di conformitÃ e indagini sugli incidenti.
Metodi di autenticazione multipli
Autentica tramite token, AppRole, GitHub, AWS IAM o account di servizio Kubernetes, integrando Vault nelle tue pipeline di identitÃ e deployment esistenti.
Leasing segreto e TTL
I segreti vengono emessi con valori di tempo di vita e possono essere rinnovati o revocati programmaticamente, offrendoti un controllo granulare sul ciclo di vita di ogni credenziale gestita da Vault.
PerchÃ© eseguire Vault su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e non potrei essere piÃ¹ colpito. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .