Distribuisci Pgweb con installazione in un click.
Browser PostgreSQL leggero e basato sul web, senza dipendenze, per l'esplorazione istantanea del database da qualsiasi browser moderno.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Pgweb
Pgweb Ã¨ un moderno browser di database PostgreSQL multipiattaforma, costruito con Go e distribuito come un singolo binario senza dipendenze esterne. Fornisce un'interfaccia web pulita per la navigazione degli schemi, l'esecuzione di query SQL personalizzate e l'esportazione dei dati â€” senza la complessitÃ delle suite di gestione di database tradizionali.
Il deployment di Pgweb sul tuo VPS offre a tutto il tuo team un browser di database centralizzato e sempre accessibile, protetto da autenticazione HTTP di base. Funziona insieme alle tue istanze PostgreSQL su una rete privata, fornendo un accesso sicuro alle query ad hoc senza esporre le credenziali del database grezze agli sviluppatori.
FunzionalitÃ principali di Pgweb
Zero Dipendenze
La distribuzione binaria singola significa che puoi iniziare a navigare nei database PostgreSQL in pochi secondi senza richiedere librerie di runtime o pacchetti di sistema.
Supporto per piÃ¹ sessioni
Connettersi e passare tra piÃ¹ database PostgreSQL contemporaneamente, rendendo facile confrontare i dati tra diversi ambienti.
Esportazione dati
Esporta tabella e risultati delle query direttamente in CSV, JSON o XML per l'analisi in fogli di calcolo e strumenti di business intelligence.
Connessioni tunnel SSH
Connettiti in modo sicuro a database remoti tramite tunnel SSH senza esporre pubblicamente le porte PostgreSQL o modificare le regole del firewall.
Cronologia query
Traccia automaticamente le istruzioni eseguite in precedenza in modo da poter richiamare e riutilizzare rapidamente query complesse senza doverle ridigitare.
PerchÃ© eseguire Pgweb su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .