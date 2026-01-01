Distribuisci Yuvomi con installazione in un click.
Pianificatore familiare privato auto-ospitato per attivitÃ , calendari, pasti, spesa e bilanci domestici in un'unica app mobile-first.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Yuvomi
Yuvomi Ã¨ un organizzatore familiare open-source che riunisce attivitÃ , calendari condivisi, liste della spesa, piani alimentari, ricette, budget e note domestiche in un'unica web app progressiva mobile-first. Ogni modulo Ã¨ indipendente, quindi puoi usare solo le parti che si adattano alla tua famiglia e ignorare il resto.
L'auto-hosting di Yuvomi sul tuo VPS mantiene i dati sensibili della famiglia â€” orari, ricevute, liste contatti, promemoria medici â€” al di fuori dei servizi cloud di terze parti. Il database SQLite supporta la crittografia AES-256 opzionale a riposo, e uno scheduler integrato gestisce i backup automatici in modo che le informazioni della tua famiglia rimangano private senza rinunciare alla comoditÃ .
FunzionalitÃ principali di Yuvomi
Agenda familiare condivisa
Coordina attivitÃ , calendari, pasti e liste della spesa tra tutti i membri della famiglia con assegnazioni multi-utente e notifiche.
Mobile-first PWA
Si installa come un'app web progressiva con un'esperienza nativa su telefoni e tablet, con visualizzazioni offline per la gestione della casa in movimento.
Integrazioni calendario
Sincronizza con Google Calendar, iCloud tramite CalDAV, dispositivi Apple e abbonamenti ICS per mantenere ogni programma esistente in un unico posto.
Archivio SQLite crittografato
La crittografia opzionale SQLCipher AES-256 protegge i dati domestici a riposo, e i backup programmati possono essere replicati verso qualsiasi destinazione WebDAV.
Cassetta degli attrezzi modulare per la casa
Abilita solo i moduli di cui hai bisogno â€” budget, pianificazione dei pasti, ricette, compleanni, contatti, documenti o gestione della casa â€” e salta il resto.
Privato e senza tracker
Zero tracker di terze parti, nessuna telemetria e una licenza MIT mantengono i dati della tua famiglia completamente sotto il tuo controllo sul tuo VPS.
PerchÃ© eseguire Yuvomi su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e non potrei essere piÃ¹ colpito. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .
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