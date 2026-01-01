Distribuisci ShinyProxy con installazione in un click.
Server open-source per il deployment di Shiny, Dash, Streamlit e altre app di dati con autenticazione integrata.
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Cosa puoi costruire con ShinyProxy
ShinyProxy Ã¨ il server open-source costruito da Open Analytics per ospitare applicazioni dati interattive scritte in R Shiny, Python Dash, Streamlit, Jupyter, RStudio e molti altri framework. Avvia ogni sessione utente in un container Docker isolato, quindi instrada il traffico HTTP e WebSocket al browser, in modo che ogni visitatore ottenga un ambiente pulito senza inquinare lo stato condiviso.
L'auto-hosting di ShinyProxy sul tuo VPS mantiene modelli proprietari, set di dati e dashboard all'interno del tuo perimetro, offrendo ai team funzionalitÃ aziendali â€” autenticazione, controllo degli accessi basato su gruppi, registrazione dell'utilizzo â€” senza licenze per utente o blocco del fornitore.
FunzionalitÃ principali di ShinyProxy
Contenitori per utente
Ogni sessione genera il proprio container Docker, cosÃ¬ gli utenti non condividono mai stato, sessioni o risorse di calcolo.
Supporto multi-framework
Ospita R Shiny, Python Dash, Streamlit, Jupyter, RStudio Server, VSCode e qualsiasi altra web app pacchettizzata come un container.
Autenticazione plug-in
Integra LDAP, OpenID Connect, SAML, Keycloak o i login social per controllare l'accesso alle app con un controllo degli accessi basato su gruppi.
Analisi dell'utilizzo
La registrazione degli eventi integrata traccia gli avvii delle app, le durate e le sessioni attive per la pianificazione della capacitÃ e l'audit.
WebSocket streaming
Il proxying nativo di WebSocket e HTTP/2 mantiene le applicazioni interattive Shiny e Dash reattive sotto carico.
Pannello di controllo amministratore
La vista amministrativa in tempo reale mostra i container in esecuzione, consente agli operatori di ispezionare l'attivitÃ e di interrompere le sessioni su richiesta.
PerchÃ© eseguire ShinyProxy su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
Avvia con un click
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e non potrei essere piÃ¹ colpito. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
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L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .