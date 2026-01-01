Audiobookshelf è un server multimediale self-hosted completo, progettato specificamente per audiolibri, podcast ed e-book. Offre una Progressive Web App accessibile da qualsiasi browser, oltre ad app native per iOS e Android con supporto per l'ascolto offline. La piattaforma trasmette in streaming tutti i formati audio in tempo reale, recupera automaticamente metadati e copertine e mantiene i progressi di riproduzione individuali sincronizzati su tutti i dispositivi per ogni utente.

Il self-hosting ti dà il pieno controllo della tua libreria multimediale — senza costi di abbonamento, senza limiti di dimensione dei file e senza blocco del fornitore. Il download automatico di podcast, la generazione di feed RSS, la gestione dei capitoli e gli strumenti di unione di file audio rendono Audiobookshelf un sostituto completo delle piattaforme commerciali di audiolibri, mantenendo le tue abitudini di ascolto e i contenuti acquistati completamente privati.