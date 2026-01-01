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Velocità di rete di 1 Gbps
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Dominio gratuito per 1 anno
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Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.

Cosa puoi costruire con Audiobookshelf

Audiobookshelf è un server multimediale self-hosted completo, progettato specificamente per audiolibri, podcast ed e-book. Offre una Progressive Web App accessibile da qualsiasi browser, oltre ad app native per iOS e Android con supporto per l'ascolto offline. La piattaforma trasmette in streaming tutti i formati audio in tempo reale, recupera automaticamente metadati e copertine e mantiene i progressi di riproduzione individuali sincronizzati su tutti i dispositivi per ogni utente.

Il self-hosting ti dà il pieno controllo della tua libreria multimediale — senza costi di abbonamento, senza limiti di dimensione dei file e senza blocco del fornitore. Il download automatico di podcast, la generazione di feed RSS, la gestione dei capitoli e gli strumenti di unione di file audio rendono Audiobookshelf un sostituto completo delle piattaforme commerciali di audiolibri, mantenendo le tue abitudini di ascolto e i contenuti acquistati completamente privati.

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Cosa puoi costruire con {name}

Funzionalità principali di Audiobookshelf

Sincronizzazione dei progressi multi-utente

Ogni utente mantiene un progresso di riproduzione indipendente che si sincronizza tra browser e dispositivi mobili, rendendolo ideale per la condivisione in famiglia o tra i membri del nucleo familiare.

App mobili offline

Le app native per iOS e Android consentono agli utenti di scaricare contenuti da ascoltare senza una connessione internet, perfetto per gli spostamenti e i viaggi.

Recupero automatico dei metadati

Le copertine e i metadati vengono recuperati automaticamente da Audible, Google Books, iTunes e altre fonti, mantenendo la tua libreria impeccabile senza alcuno sforzo manuale.

Gestione podcast

Iscriviti ai podcast, scarica automaticamente i nuovi episodi e genera feed RSS privati così puoi ascoltare in qualsiasi lettore di podcast che già utilizzi.

Strumenti del capitolo

Modifica e cerca i dati dei capitoli tramite l'API Audnexus, quindi incorpora i metadati aggiornati direttamente nei file audio per una navigazione accurata dei capitoli.

Perché eseguire Audiobookshelf su Hostinger

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Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.

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Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime è sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si è dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.

Maxim Shishkin
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Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS è semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate così! 🚀

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Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di solidità assoluta.

Omkar
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.

Sylvain
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Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.

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Il VPS di Hostinger è assolutamente eccezionale. Funziona sempre. È sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.

Martin K
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L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non è costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualità.

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