Distribuisci Audiobookshelf con un clic.
Server di audiolibri e podcast self-hosted con supporto multi-utente, app mobili offline e recupero automatico dei metadati.
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Cosa puoi costruire con Audiobookshelf
Audiobookshelf è un server multimediale self-hosted completo, progettato specificamente per audiolibri, podcast ed e-book. Offre una Progressive Web App accessibile da qualsiasi browser, oltre ad app native per iOS e Android con supporto per l'ascolto offline. La piattaforma trasmette in streaming tutti i formati audio in tempo reale, recupera automaticamente metadati e copertine e mantiene i progressi di riproduzione individuali sincronizzati su tutti i dispositivi per ogni utente.
Il self-hosting ti dà il pieno controllo della tua libreria multimediale — senza costi di abbonamento, senza limiti di dimensione dei file e senza blocco del fornitore. Il download automatico di podcast, la generazione di feed RSS, la gestione dei capitoli e gli strumenti di unione di file audio rendono Audiobookshelf un sostituto completo delle piattaforme commerciali di audiolibri, mantenendo le tue abitudini di ascolto e i contenuti acquistati completamente privati.
Funzionalità principali di Audiobookshelf
Sincronizzazione dei progressi multi-utente
Ogni utente mantiene un progresso di riproduzione indipendente che si sincronizza tra browser e dispositivi mobili, rendendolo ideale per la condivisione in famiglia o tra i membri del nucleo familiare.
App mobili offline
Le app native per iOS e Android consentono agli utenti di scaricare contenuti da ascoltare senza una connessione internet, perfetto per gli spostamenti e i viaggi.
Recupero automatico dei metadati
Le copertine e i metadati vengono recuperati automaticamente da Audible, Google Books, iTunes e altre fonti, mantenendo la tua libreria impeccabile senza alcuno sforzo manuale.
Gestione podcast
Iscriviti ai podcast, scarica automaticamente i nuovi episodi e genera feed RSS privati così puoi ascoltare in qualsiasi lettore di podcast che già utilizzi.
Strumenti del capitolo
Modifica e cerca i dati dei capitoli tramite l'API Audnexus, quindi incorpora i metadati aggiornati direttamente nei file audio per una navigazione accurata dei capitoli.
Perché eseguire Audiobookshelf su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
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Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
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