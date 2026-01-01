Distribuisci GitBucket con un click.
Piattaforma Git open source auto-ospitata con un'interfaccia in stile GitHub, basata su JVM.
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Cosa puoi costruire con GitBucket
GitBucket è una piattaforma Git open source basata su Scala che offre un'esperienza familiare in stile GitHub su un'infrastruttura che controlli. Include hosting di repository, pull request, problemi, wiki e un modello di account che rispecchia le convenzioni di GitHub, così i team esistenti lo adottano senza bisogno di formazione aggiuntiva.
Funzionando sulla JVM con un database H2 integrato pronto all'uso, GitBucket non necessita di servizi esterni per iniziare e si espande tramite plugin per l'autenticazione LDAP, le integrazioni CI e i database esterni. L'auto-hosting mantiene il codice sorgente, i token di accesso e la cronologia degli audit all'interno del tuo VPS invece che in un SaaS di terze parti.
Funzionalità principali di GitBucket
Flusso di lavoro in stile GitHub
Repository, pull request, issue e milestone corrispondono direttamente alle convenzioni di GitHub, in modo che i collaboratori rimangano produttivi fin dal primo giorno.
Ecosistema di plugin
Plugin ufficiali e della community estendono GitBucket con runner CI, notifiche, ricerca codice e provider di autenticazione.
Accesso Git SSH e HTTPS
Gli sviluppatori effettuano push e pull tramite Git standard su HTTPS o SSH su una porta dedicata per i normali strumenti client.
Wiki e problemi integrati
Ogni repository include una wiki e un tracker completo dei problemi, mantenendo la documentazione e il lavoro di progetto accanto al codice.
Portabilità basata su JVM
L'applicazione Scala single-WAR funziona ovunque giri la JVM, rendendo gli aggiornamenti e i backup prevedibili su qualsiasi VPS.
Perché eseguire GitBucket su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci più container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilità.
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