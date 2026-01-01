Distribuisci Mailtrain con installazione in un clic.
Piattaforma per newsletter auto-ospitata per la creazione, la pianificazione e l'invio di campagne email di massa a liste di iscritti.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Mailtrain
Mailtrain Ã¨ un'applicazione open-source per newsletter, self-hosted, basata su Node.js con supporto per campagne email su larga scala. Offre gestione completa delle liste di iscritti, segmentazione, template email basati su MJML, A/B testing, automazione delle campagne e analisi dettagliate â€” tutto in esecuzione su un'infrastruttura che controlli tu.
A differenza delle piattaforme email SaaS che addebitano per iscritto o per invio, Mailtrain ti offre una capacitÃ di invio illimitata tramite il tuo provider SMTP. I tuoi dati degli iscritti, la cronologia delle campagne e le analisi di coinvolgimento rimangono sul tuo VPS, senza costi per email e senza vincoli di fornitore. Questa implementazione include MariaDB, Redis e MongoDB per un funzionamento completo e pronto all'uso.
FunzionalitÃ principali di Mailtrain
Gestione della lista iscritti
Crea e gestisci piÃ¹ liste di iscritti con campi personalizzati, segmentazione e pulizia automatica delle liste per mantenere il tuo pubblico organizzato.
Automazione delle campagne
Crea sequenze email attivate e campagne basate su RSS che si inviano automaticamente in base alle azioni degli iscritti o a intervalli programmati.
Template per email MJML
Progetta template email responsive utilizzando il framework MJML direttamente nel browser con un editor visuale integrato per layout pixel-perfect.
A/B testing
Esegui test A/B sugli oggetti delle email e sul contenuto per ottimizzare i tassi di apertura e i tassi di clic prima di inviare alla tua lista completa.
Analisi della campagna
Tieni traccia delle aperture, dei click, delle disiscrizioni e dei rimbalzi per campagna con report dettagliati per misurare e migliorare le prestazioni delle email nel tempo.
Accesso multi-utente
Concedi ai membri del team l'accesso basato sui ruoli con permessi granulari e namespace gerarchici per la gestione delle campagne tra dipartimenti o clienti.
PerchÃ© eseguire Mailtrain su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .