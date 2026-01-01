Distribuisci MetaMCP con installazione in 1 click.
Aggregatore e gateway MCP unificato che ti permette di gestire, comporre ed esporre tutti i tuoi server MCP attraverso un singolo endpoint.
Scegli un piano VPS per MetaMCP
Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Tutti i piani prevedono il pagamento anticipato. La tariffa mensile riflette il prezzo totale del piano diviso per il numero di mesi del piano.
Cosa puoi costruire con MetaMCP
MetaMCP Ã¨ un proxy MCP (Model Context Protocol) open-source che aggrega piÃ¹ server MCP in un unico endpoint unificato. Ti permette di raggruppare i server in namespace, applicare middleware per il rate limiting e l'osservabilitÃ , ed esporre endpoint con autenticazione â€” tutto senza modificare i tuoi client MCP esistenti.
L'auto-hosting di MetaMCP sul tuo VPS ti dÃ il pieno controllo sulla tua infrastruttura di strumenti AI. Collega qualsiasi client MCP (Cursor, Claude Desktop o agenti personalizzati) a un unico gateway gestito, mantieni i segreti lato server e scala il tuo ecosistema di strumenti senza riconfigurare ogni client quando i server cambiano.
FunzionalitÃ principali di MetaMCP
Aggregazione del server MCP
Combina qualsiasi numero di server STDIO o HTTP MCP in un singolo endpoint unificato a cui i tuoi client possono connettersi.
Namespace Workspaces
Raggruppa i server MCP in namespace isolati e passa a interi set di strumenti per un endpoint con un solo clic.
Autenticazione chiave API
Proteggi gli endpoint con autenticazione tramite token Bearer in modo che solo i client e gli agenti autorizzati possano accedere ai tuoi strumenti.
MCP Inspector integrato
Ispeziona ed esegui il debug dei tuoi endpoint MetaMCP internamente con le configurazioni server salvate per verificare che tutto funzioni correttamente.
Supporto Middleware
Applica middleware pluggable per il rate limiting, l'osservabilitÃ e la sicurezza su tutto il traffico MCP aggregato.
SSO e OAuth
Il supporto per i fornitori OpenID Connect consente il single sign-on aziendale insieme alla gestione delle sessioni locale di Better Auth.
PerchÃ© eseguire MetaMCP su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Posizione del server consigliata:
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Inizia a livello locale. Cresci a livello globale.
Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .
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