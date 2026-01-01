Installa Memos con installazione in 1 clic.
App leggera e incentrata sulla privacy per prendere appunti, con una cronologia fluida per catturare i pensieri all'istante.
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Ogni piano ha tutto quello di cui hai bisogno e anche di piÃ¹
Cosa puoi costruire con Memos
Memos Ã¨ un'app per prendere appunti self-hosted costruita attorno a una semplice timeline che elimina l'attrito degli strumenti di annotazione tradizionali â€” nessun titolo, nessuna cartella, basta digitare e salvare. Supporta la formattazione Markdown, l'organizzazione tramite hashtag, gli allegati di immagini, la ricerca full-text e l'accesso multi-utente da un singolo container leggero supportato da SQLite.
Eseguire Memos sul tuo VPS personale significa che i tuoi appunti non toccano mai un server di terze parti, i costi di abbonamento sono eliminati e la tua intera base di conoscenza acquisita rimane accessibile a tempo indeterminato senza il rischio di interruzioni del servizio che colpiscono le piattaforme commerciali per prendere appunti.
FunzionalitÃ principali di Memos
Acquisizione fluida
Nessun titolo o cartella richiesto â€” apri l'app, digita il tuo pensiero e salva in pochi secondi senza interrompere il tuo flusso di lavoro.
Supporto Markdown
Formatta le note con intestazioni, blocchi di codice, liste di controllo e link usando la sintassi Markdown standard.
Hashtag Organizzazione
Tagga le note con gli hashtag mentre scrivi e filtra la timeline istantaneamente per rivedere qualsiasi argomento o progetto.
Ricerca full-text
Trova qualsiasi nota in tutta la tua cronologia in millisecondi senza navigare nelle gerarchie di cartelle.
Completa privacy
Tutte le note rimangono sul tuo VPS â€” nessuna analisi pubblicitaria, nessuna sincronizzazione cloud con terze parti e nessun costo di abbonamento.
PerchÃ© eseguire Memos su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
Con Hostinger tutto funziona alla perfezione, dal chatbot basato sull'AI all'assistenza umana nel caso in cui l'AI non riesca a risolvere il tuo problema. Ah, e il VPS Ã¨ semplicemente fantastico, senza alcun problema. Grazie al team di sviluppo e a tutti coloro che hanno contribuito. Continuate cosÃ¬! ðŸš€
Finalmente un servizio di VPS hosting che fa le cose per bene! Prezzi convenienti. Un portale eccellente che rispetta il tempo dei suoi utenti. Backup impeccabili. Ottimo supporto, affidabile. Trasmette una sensazione di soliditÃ assoluta.
Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e sono rimasto estremamente soddisfatto. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
Il VPS di Hostinger Ã¨ assolutamente eccezionale. Funziona sempre. Ãˆ sempre veloce e stabile. Non va mai in down o in crash.
L'azienda sta andando bene e sono molto soddisfatto dei servizi specifici che utilizzo tramite loro. Non Ã¨ costosa come altre aziende che offrono configurazioni VPS e piani tariffari di qualitÃ .