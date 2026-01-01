Distribuisci il Connettore Twingate con installazione in un click.
Connettore di accesso alla rete Zero Trust che protegge l'accesso alle risorse private senza esporre le porte o gestire le VPN.
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Cosa puoi costruire con Twingate Connector
Twingate Connector Ã¨ il componente on-premise della piattaforma di accesso alla rete a fiducia zero (ZTNA) di Twingate. Funziona sul tuo VPS e stabilisce tunnel crittografati solo in uscita verso il relay cloud di Twingate â€” nessuna regola firewall in entrata, nessuna porta aperta e nessuna configurazione client VPN richiesta per il tuo team.
L'hosting autonomo del connettore su un VPS lo posiziona vicino alle tue risorse private, consentendo il controllo degli accessi basato sull'identitÃ a livello di risorsa. Solo gli utenti autenticati e autorizzati su dispositivi approvati possono raggiungere i servizi protetti, sostituendo la tradizionale proliferazione delle VPN con policy di accesso per applicazione.
FunzionalitÃ principali di Twingate Connector
Nessuna porta in ingresso aperta
Il connettore utilizza connessioni solo in uscita, quindi il tuo VPS non ha mai bisogno di regole firewall in entrata che espongano il perimetro della tua rete.
Accesso basato sull'identitÃ
Le decisioni di accesso vengono applicate per risorsa e per utente, sostituendo l'ampio accesso VPN a livello di rete con policy granulari.
Fiducia del dispositivo
Richiedere controlli di integritÃ del dispositivo prima di concedere l'accesso, garantendo che solo i dispositivi gestiti e conformi possano accedere alle risorse protette.
Distribuzione semplice
Distribuisci in pochi minuti con solo un nome di rete e un token di accesso â€” nessuna configurazione complessa del server VPN o gestione PKI.
PerchÃ© eseguire Twingate Connector su Hostinger
Avvia con un click
Avvia la tua applicazione all'istante grazie a una configurazione predefinita. Nessuna installazione manuale o procedura di configurazione complessa.
Una soluzione di sicurezza affidabile
Proteggi le tue applicazioni con un firewall integrato, protezione DDoS e monitoraggio continuo.
Gestore Docker integrato
Esegui e gestisci piÃ¹ container Docker da un'unica postazione. Distribuisci, aggiorna e monitora i tuoi progetti con facilitÃ .
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Hosting VPS Docker affidabile
Sono incredibilmente soddisfatto del VPS hosting di Hostinger! Il loro uptime Ã¨ sempre eccellente, garantendo il funzionamento impeccabile del mio sito. Ogni volta che ho avuto bisogno di aiuto, il loro team di supporto tecnico si Ã¨ dimostrato rapido, competente e davvero disponibile.
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Ho contattato l'assistenza di Hostinger dopo aver perso l'accesso alla mia istanza n8n self-hosted e non potrei essere piÃ¹ colpito. Kodee e Mohammad del team di supporto sono stati incredibilmente pazienti e scrupolosi.
Grazie mille a Carla per l'aiuto con l'upgrade di N8N sul mio VPS di Hostinger. Professionale e competente, grazie ancora Carla.
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